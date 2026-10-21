المتحف المصري الكبير يستقبل فرسان جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز

استقبل المتحف المصري الكبير عددًا من فرسان جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، والتي تأسست بمبادرة من مبادرة الأعوام الثقافية في قطر، وذلك قبيل انطلاق نسختها الأولى في مصر، والمقرر إقامتها عند أهرامات الجيزة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2026، وجمعت الزيارة بين رياضة الفروسية وأحد أبرز المعالم الثقافية في مصر، مؤكدةً قدرة الفعاليات الرياضية الكبرى على تجاوز حدود المنافسة، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي، والتواصل بين المجتمعات الدولية، وتوطيد الروابط بين الرياضة والسياحة.

وفي لقاء جمع نخبة من المواهب الرياضية مع إرث ثقافي لا يزال يستقطب اهتمام الجماهير حول العالم، أتاحت الزيارة للفرسان فرصة استكشاف جوانب من مصر تتجاوز أجواء المنافسات الرياضية. ويضم المتحف المصري الكبير مجموعة واسعة من القطع الأثرية المصرية القديمة، مما جعله وجهة مناسبة للقاء يجمع بين التراث المصري العريق ومجتمع الفروسية الدولي، مضيفًا بُعدًا ثقافيًا إلى تجربة الفرسان في القاهرة.

ومع وصول الفرسان والفرق الدولية إلى القاهرة، تمثل هذه الزيارة بداية أسبوع استثنائي لرياضة الفروسية في مصر، فإلى جانب المنافسات، تتيح الفعالية للرياضيين الزائرين فرصة التعرف على المعالم الثقافية المصرية والاستمتاع بكرم الضيافة الذي تتميز به البلاد، بما يعكس الإمكانات الأوسع للفعاليات الرياضية الكبرى في ربط الجماهير الدولية بالوجهات التي تستضيفها.

وتضم قائمة المشاركين أبطالًا أولمبيين، وحائزين على ميداليات في بطولات العالم، إلى جانب عدد من الفائزين بالجائزة الكبرى لجولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز. حيث يشارك البريطاني بن ماهر، الحائز على الميداليتين الذهبيتين الأولمبيتين في منافسات الفردي والفرق والذي حقق أكثر من 20 فوزاً في الجائزة الكبرى للجولة، إلى جانب الفارسين الألمانيين دانيال ديوسر وماركوس إينينج، اللذين تشمل إنجازاتهما ميداليات أولمبية وأخرى في بطولات العالم للفرق، فضلًا عن تحقيقهما عدة انتصارات في الجائزة الكبرى للجولة. وينضم إليهم الألماني كريستيان كوكوك، الحائز على الذهبية الأولمبية في منافسات الفردي، إلى جانب أصحاب الميداليات الأولمبية بيتر ديفوس، وسيمون ديلستر، وسيان أوكونور، إضافة إلى ماركو كوتشر، وصوفي هينرز، وتيبو سبيتس، ودينيس لينش، الذين يمتلكون جميعًا خبرة واسعة في كبرى المنافسات الدولية

وتشمل قائمة المشاركين أيضًا عبد القادر سعيد، متصدر الترتيب الحالي لبطولة الجولة العالمية لأبطال قفز الحواجز، والفائز بالجائزة الكبرى السوبر للجولة وبالجائزة الكبرى لجولة لونجين العالمية في الدوحة، ويضيف عبد سعيد، المولود في الإسكندرية والذي يمثل بلجيكا حاليًا، رابطًا آخر بين قائمة المشاركين الدولية ومصر، بعدما فاز بالجائزة الكبرى السوبر لجولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز عام 2025، وبالجائزة الكبرى للجولة في الدوحة عامي 2024 و2025. وكذلك ماكس كونير، الذي يحتل حاليًا المركز الخامس في الترتيب العام للجولة. كما يشارك السعودي عبد الرحمن الراجحي، الذي مثّل بلاده في أولمبياد باريس 2024 وحصد ميداليات في الألعاب الآسيوية، إلى جانب الشيخ علي بن خالد آل ثاني وباسم محمد من قطر، اللذين تشمل إنجازاتهما ألقابًا وميداليات أولمبية وآسيوية.

وسيمثل الفارسان المصريان نايل نصار وسامح الدهان فريق "فراعنة القاهرة" في دوري الأبطال العالمي. وسبق لنايل نصار تمثيل مصر في دورتي الألعاب الأولمبية لندن 2012 وطوكيو 2020، ومن أبرز إنجازاته الفوز بالجائزة الكبرى لجولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في نيويورك عام 2019.

أما سامح الدهان، الذي بدأ ممارسة الفروسية في نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة قبل انطلاق مسيرته الدولية، فقد فاز بالجائزة الكبرى للجولة في باريس عام 2018.



وإلى جانب المنافسات، تأتي استضافة القاهرة للجولة قبيل عام الثقافة قطر ومصر واليونان 2027، الذي ستشارك فيه مصر بوصفها دولة شريكة. ومن خلال استضافة حدث رياضي دولي في أحد أبرز المعالم الثقافية المصرية، تتيح الفعالية فرصة للاحتفاء بالروابط الثقافية بين قطر ومصر وتعزيز الزخم استعدادًا للعام المقبل.

كما تعكس قدرة الفعاليات الدولية الكبرى على بناء جسور التواصل بين الرياضة والتراث والثقافة، بما يوسع أثرها ليتجاوز حدود المنافسة نفسها.