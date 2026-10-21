جودي محمد تحصد فضية البطولة الأفريقية للدراجات في كينيا

حققت جودي محمد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، إنجازًا جديدًا بحصد الميدالية الفضية في البطولة الأفريقية للطريق، التي تستضيفها حاليًا دولة كينيا، بعد أداء قوي ومميز في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 10.2 كيلومتر.



وقدمت لاعبة المنتخب الوطني مستوى فنيًا متميزًا طوال السباق، وكانت قريبة من التتويج بالميدالية الذهبية، قبل أن تحسم المنافسة حصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية بفارق زمني ثلاث ثواني لصاحبة المركز الاول، وتعد جودي محمد مستقبل الدرجات المصرية وامامها فرصة المشاركة في البطولة الإفريقية للناشئين العالم القادم ايضاً.

من جانبه، أشاد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، بالإنجاز الذي حققته جودي محمد، مؤكدًا أن الميدالية الفضية تمثل خطوة مهمة في مسيرة اللاعبة، وتعكس الجهود المبذولة لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات وإعدادهم للمنافسة بقوة في البطولات القارية والدولية.

وحرص رئيس الاتحاد على تقديم التهنئة للجهاز الفني للمنتخب، ولمجلس إدارة الاتحاد بالكامل، وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالدعم القوي الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لمسيرة الاتحاد، إلى جانب جهاز الرياضة للقوات المسلحة، والكابتن هاني سعيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الطريق.

وقال رئيس اتحاد الدراجات: «نهنئ اللاعبة جودي محمد على هذا الإنجاز المشرف، الذي يعكس إصرارها وقدرتها على المنافسة، ونثق في أن مواصلة العمل الجاد والالتزام بالبرامج الفنية والتدريبية ستسهم في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف أن الاتحاد يحرص على توفير الدعم اللازم لعناصر المنتخب الوطني، والعمل على اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها، بما يسهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية،

وأضاف أيمن علي حسن ان المجلس كان حريصاً منذ البداية على توحيد الجرعة التدريبية لسباقات الطريق والمضمار لانهما يساهمان في رفع مستوى اللاعبين سواء في سباقات الطريق او المضمار وهو ما وضعه المجلس في الإعتبار منذ الولاية الجديدة.

وتضم بعثة المنتخب المصري المشاركة في البطولة الخبير الإيطالي كريستيانو فالولي، والكابتن رضا المصري، مدرب المنتخب الوطني، إلى جانب اللاعبين جودي محمد، ومهند أحمد، وملك محمد مظهر، وإياد علاء الدين.

ويأمل اتحاد الدراجات في مواصلة لاعبي المنتخب تقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة، وتعزيز الحضور المصري على منصات التتويج الأفريقية.