وجهة نظر فنية أم عقوبة؟ سر استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة الأهلي والقناة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن سبب استبعاد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مواجهة القناة، المقرر إقامتها اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن استبعاد ياسر إبراهيم من لقاء اليوم جاء لوجهة نظر فنية، وربما يكون قرارًا عقابيًا بسبب تركيز اللاعب على العروض المقدمة له وخطوة الاحتراف.

ويستعد الأهلي لمواجهة القناة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، الناقل لمباريات الدوري المصري، وسط ترقب جماهير الأهلي لموقف الفريق في المواجهة، وسعيه لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

ويأمل الأهلي في استغلال إقامة المباراة على استاد القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى فريق القناة إلى الظهور بصورة قوية والخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر.