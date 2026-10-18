بعد رفض التجديد.. مفاجأة في عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن الراتب الذي سيحصل عليه ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجاري، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل وتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

مفاجأة في عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي

وأكد المصدر أن ياسر إبراهيم سيتقاضى راتبًا لا يتخطى 15 مليون جنيه خلال الموسم الحالي، بعدما رفض العرض الذي قدمته إدارة الأهلي لتجديد تعاقده مقابل 25 مليون جنيه سنويًا، على أن تصل قيمة العقد إلى 35 مليون جنيه حال تحقيق المكافآت والحوافز المتفق عليها.

وأوضح المصدر أن الخلاف حول المقابل المالي يمثل أحد أبرز أسباب تعثر المفاوضات بين الطرفين، في ظل تمسك اللاعب بالحصول على مقابل مادي يتناسب مع مطالبه، بينما حددت إدارة الأهلي عرضها المالي لتأمين استمرار المدافع ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عدم الموافقة على العرض الجديد؛ يعني استمرار حصول ياسر إبراهيم على راتبه وفقًا لعقده الحالي خلال الموسم الجاري، دون الاستفادة من الزيادة المالية التي تضمنها العرض المقدم من إدارة النادي.

وتترقب إدارة الأهلي تطورات ملف تجديد عقد المدافع، في ظل أهمية دوره داخل الفريق، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على العناصر الأساسية، بالتزامن مع سعي الإدارة لحسم الملفات التعاقدية وفقًا للإطار المالي الذي حددته للنادي.