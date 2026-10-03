أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل العرض المقدم من نادي أهلي بنغازي الليبي للتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد إن ياسر إبراهيم قد يرحل عن الأهلي بنفس السيناريو الذي حدث مع رامي ربيعة، ولكن مع اختلاف الوجهة، حيث ستكون ليبيا بدلًا من الإمارات.

وأوضح أن أهلي بنغازي قدم عرضًا إلى ياسر إبراهيم لمدة موسمين، يحصل خلال كل موسم على مليون ونصف مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون جنيه في الموسم الواحد، وفقًا للأرقام التي ذكرها.

وأشار إلى أن العرض يبدأ من الموسم المقبل، في حال انتقال ياسر إبراهيم إلى أهلي بنغازي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وأضاف إبراهيم عبد الجواد أن موقف ياسر إبراهيم يذكر بما حدث مع رامي ربيعة، الذي كان أحد العناصر الأساسية في خط دفاع الأهلي قبل رحيله إلى الدوري الإماراتي.

وتابع أن رامي ربيعة طلب الحصول على مقابل مالي معين لتجديد عقده مع الأهلي، إلا أن العرض المقدم من النادي لم يكن متوافقًا مع توقعاته، ليرحل بعدها إلى الإمارات ويواصل مسيرته هناك، قبل أن يستمر أيضًا ضمن حسابات منتخب مصر.

وتطرق عبد الجواد إلى تخوف قطاع من جماهير الأهلي من رحيل ياسر إبراهيم، في ظل صعوبة تعويض المدافع، خاصة بعد رحيل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة خلال السنوات الماضية.

وقال: «التخوف اللي موجود عند قطاع كبير من جمهور الأهلي هو إنك في حال رحيل ياسر إبراهيم مش بالسهل تعوضه، لأنك لما رحل محمد عبد المنعم ولما رحل رامي ربيعة، ما قدرتش تعوضهم بلعيبة».

وأشاد عبد الجواد بما يقدمه ياسر إبراهيم مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه سجل أحد الأهداف المهمة للفريق هذا الموسم، والذي منح الأهلي ثلاث نقاط.

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع عدد من المدافعين بعد رحيل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، إلا أن الأسماء الجديدة، رغم التقدير لإمكاناتها، لم تنجح في تعويض الفراغ الذي تركه الثنائي، وفقًا لرؤيته.

وأضاف: «من ساعة لما محمد عبد المنعم مشي ورامي ربيعة مشي، الأسماء اللي جت، مع كل الاحترام والتقدير ليها، أسماء كتيرة جت بأرقام كبيرة جدًا، بس ما حدش فيهم قدر يملى الفراغ لا بتاع عبد المنعم ولا رامي ربيعة بعد كده».

وفي المقابل، كشف إبراهيم عبد الجواد عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن النادي قدم عرضه النهائي لتجديد عقد اللاعب، إلا أن المدافع لم يوافق عليه حتى الآن.

وقال: «الأهلي قدم عرضه النهائي، وياسر إبراهيم لم يوافق عليه حتى هذه اللحظة».

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف بين الأهلي وياسر إبراهيم لا يزال دون حسم حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود عرض من أهلي بنغازي للحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.