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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلوس بتترمي في الأرض.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن شراء اللاعبين

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

انتقد الإعلامي خالد الغندور ما وصفه بإهدار مبالغ مالية كبيرة من قبل الأندية، على لاعبين دون تحقيق الإضافة المنتظرة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “كمية فلوس بتترمي في الأرض وفي لاعبين بلا اي اضافة”.

من جانب اخر، كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر «ستاد المحور»، عن موعد عودة الأنجولي شيكوبانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وأوضح الغندور أن نادي الزمالك حدد يوم 8 أكتوبر الجاري موعدًا لعودة شيكوبانزا إلى القاهرة، وذلك بعد خوض منتخب أنجولا مباراته أمام مالاوي يوم 6 أكتوبر ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وأشار إلى أن شيكوبانزا من المقرر أن ينتظم في تدريبات الزمالك عقب عودته إلى القاهرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في مباراة القمة، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر.

خالد الغندور فيسبوك الإعلامي خالد الغندور

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