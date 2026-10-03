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سعر الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الذهب
الذهب
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفق آخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا، بزيادة قدرها 15 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 7017 جنيهًا، في الوقت الذي بلغ فيه سعر الأونصة عالميًا نحو 4141 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات آخر تحديث لأسعار التداول في محال الصاغة، موضحة أن الأسعار المعلنة للجرام لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، كما قد تختلف الأسعار الفعلية بشكل طفيف من محافظة إلى أخرى.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق المحلية لحركة المعدن الأصفر، خاصة مع التغيرات التي يشهدها السعر من وقت لآخر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 7017 جنيهًا في محال الصاغة، وفق آخر تحديث معلن من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث نقاء الذهب، وتختلف تكلفة شراء المشغولات المصنوعة منه وفق قيمة المصنعية والتصميم والمحل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 6140 جنيهًا، بزيادة قدرها 15 جنيهًا عن السعر السابق، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

ويحظى عيار 21 بمتابعة واسعة في السوق المصرية باعتباره من أكثر الأعيرة تداولًا في المشغولات الذهبية، لذلك يهتم المواطنون بمعرفة تحديثاته بصورة مستمرة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5262 جنيهًا في الصاغة، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت.

وتتحدد التكلفة النهائية عند شراء المشغولات الذهبية بناءً على السعر المعلن للجرام، بالإضافة إلى المصنعية والدمغة، والتي تختلف حسب التصميم ومحل البيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 49120 جنيهًا في الصاغة، وفق آخر تحديث معلن.

ويخضع السعر النهائي للجنيه الذهب أيضًا لحركة أسعار الذهب في السوق، إلى جانب اختلافات المصنعية بين المنتجات ومنافذ البيع.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر أونصة الذهب نحو 4141 دولارًا، بالتزامن مع تحركات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتنعكس التغيرات في الأسعار العالمية على السوق المحلية، إلى جانب العوامل المرتبطة بحركة التداول وسعر الذهب داخل مصر.

أسعار الذهب لا تشمل المصنعية والدمغة

وأوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الأسعار المعلنة تمثل سعر الجرام الخام أو ما يعرف بسعر الشاشة، ولا تشمل قيمة المصنعية والدمغة.

وتختلف قيمة المصنعية من محل إلى آخر، كما تتأثر بتصميم المشغولات ونوعها، بينما تتراوح المصنعية عادة بين 50 و200 جنيه للجرام وفق البيانات المنشورة.

أسعار السبائك اليوم السبت

سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم، دون إضافة المصنعية، مستويات مختلفة وفق وزن كل سبيكة.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 7017 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة 2.5 جرام نحو 17542 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 35085 جنيهًا، في حين بلغ سعر سبيكة 10 جرامات نحو 70170 جنيهًا.

وبلغ سعر سبيكة 20 جرامًا نحو 140340 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 350850 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.
 

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، بعد موجة من الارتفاعات التي دفعت المعدن الأصفر إلى مستويات مرتفعة، وسط تأثير عدد من المتغيرات العالمية والمحلية على حركة الأسعار وحجم التداول داخل السوق.

وأوضح عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 3% خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من العوامل التي أثرت على حركة المعدن الأصفر عالميًا، إلى جانب التغيرات التي يشهدها السوق المحلي من حيث حركة البيع والشراء.

ارتفاع أسعار البترول وتأثيره على الذهب

قال عمرو المغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن ارتفاع أسعار البترول يأتي ضمن العوامل التي انعكست على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الأسواق العالمية تشهد مجموعة من المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر، وهو ما انعكس على الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التراجع الذي شهدته الأسواق المحلية.

توقعات برفع الفائدة الأمريكية

وأشار عضو شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن التوقعات المتعلقة بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا تعد أيضًا من العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة الحالية.

وتتفاعل أسعار الذهب عالميًا مع عدد من المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يجعل حركة المعدن الأصفر مرتبطة بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية والتوقعات الخاصة بالسياسات النقدية.

سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية

وكشف عمرو المغربي أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6100 جنيه داخل السوق المصرية، بالتزامن مع التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، لذلك تحظى تحركات سعره بمتابعة مستمرة من جانب المواطنين والمتعاملين في سوق الذهب.

ركود في حركة شراء الذهب منذ أغسطس

ولفت عضو شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن سوق الذهب يشهد منذ شهر أغسطس حالة من الركود في حركة الشراء، بالتزامن مع زيادة عمليات بيع الذهب من جانب المواطنين.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد عمليات بيع أكبر مقارنة بحجم عمليات الشراء، وهو ما يؤثر على طبيعة حركة التداول داخل السوق المحلية.

زيادة المعروض بسبب ارتفاع عمليات البيع

وأشار المغربي إلى أن زيادة المعروض من الذهب نتيجة ارتفاع حركة البيع تعد أمرًا معتادًا خلال هذا التوقيت من العام، موضحًا أن حركة السوق تتأثر بصورة واضحة بالتوازن بين عمليات البيع والشراء.

وبحسب تصريحاته، فإن ارتفاع المعروض بالتزامن مع تراجع حركة الشراء يمثل أحد العوامل المرتبطة بحركة التداول في السوق المحلية، إلى جانب المتغيرات العالمية التي تؤثر على أسعار المعدن الأصفر.

المتغيرات العالمية تحرك أسعار الذهب

وأكد عضو شعبة الذهب والمجوهرات أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الحالية يأتي في ظل المتغيرات العالمية المؤثرة على حركة المعدن الأصفر، بالإضافة إلى طبيعة التداول داخل السوق المصرية.

وتظل أسعار الذهب مرتبطة بمجموعة من العوامل المتغيرة، سواء على مستوى الأسواق العالمية أو حركة البيع والشراء محليًا، وهو ما يفسر التغيرات التي تشهدها الأسعار من فترة إلى أخرى.

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