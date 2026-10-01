مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن سلطنة عُمان سبق أن منعت مساعد الطيار المشتبه في محاولته تحطيم طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، من قيادة الطائرات؛ خشية اعتناقه أفكارًا متطرفة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على التفاصيل تحدثوا للصحيفة.

ورغم هذا الحظر، جرى توظيف الطيار العُماني للعمل لدى شركة فلاي دبي.

وأشار تقرير وول ستريت جورنال، إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت سلطنة عُمان قد أبلغت دولًا أخرى أو شركات طيران أخرى بمخاوفها بشأن الطيار.

وكانت أفادت تقارير عبرية بأن المحققين وجدوا أدلة مزعومة للطيار الثاني العماني - المتهم بمحاولة تفجير طائرة فلاي دبي- تدعم تقييمهم بأنه اعتنق الفكر المتطرف، بما في ذلك منشورات تحتوي على تصريحات حول قتل اليهود- على حد زعم التقرير-.

ومن جهته، قال دورون شپيلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تصريحات له إن إسرائيل تعتقد أن هذه المواد تشير إلى دافع سابق لدى الطيار العماني لقتل الإسرائيليين.

كما أشار التقرير ذاته إلى أنه لم يتم نشر ذلك في التحقيقات الرسمية التي تجريها كلا من السعودية والإمارات.

كما حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أن المحققين لا يزالون غير قادرين على القول بيقين ما إذا كان الطيار الثاني قد عمل بمفرده أو كان مرتبطًا بشبكة أوسع.