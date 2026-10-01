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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بي إم دبليو M350 xDrive 2027 الجديدة

بي إم دبليو M350 xDrive
بي إم دبليو M350 xDrive
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو  M350 xDrive " الفئة الثالثة" موديل 2027، وتنتمي M350  لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر M350 بـ  داخلية مختلفة جذرياً، ونظام Panoramic iDrive الذي يميز جميع الموديلات الجديدة للعلامة بشاشة كبيرة ممتدة في قاع الزجاج الأمامي .

بي إم دبليو  M350 xDrive

الفئة الثالثة من سيارة بي إم دبليو تشبه i3، خصوصاً في تصميم الواجهة والمصابيح النهارية وشبك الكلى الجديد، لكن بي إم دبليو أجرت عدة تغييرات تتناسب مع وجود محرك احتراق داخلي أسفل الغطاء.

أبعاد بي إم دبليو  M350 xDrive

بي إم دبليو  M350 xDrive

تأتى سيارة بي إم دبليو  M350 xDrive في سوق السيارات بطول 4759 مم، وعرض 1864 مم، وارتفاع 1480 مم .

مواصفات بي إم دبليو  M350 xDrive

زودت سيارة بي إم دبليو  M350 xDrive بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحات تهوية سفلية أكبر حجماً لتوفير التبريد اللازم للمحرك، وأصبح غطاء المحرك أطول قليلاً وأكثر انخفاضاً مقارنة بـi3.

بي إم دبليو  M350 xDrive

وتم تغير تصميم النوافذ الجانبية الخلفية بعض الشيء في سيارة بي إم دبليو  M350 xDrive ، وبها مرايات سوداء، وشعارات خاصة، ومصابيح خلفية LED داكنة، وبها ناشر هواء وأربعة مخارج للعادم، وتعتمد سيارة بي إم دبليو  M350 xDrive  على منصة نوي كلاسي الجديدة كلياً .

بي إم دبليو  M350 xDrive

بالاضافة إلي ان بي إم دبليو  M350 xDrive بها، شاشة ترفيهية مائلة مقاس 17.9 بوصه، وبها نظام Panoramic iDrive الذي يعرض المعلومات أمام السائق والراكب على امتداد الجزء السفلي من الزجاج الأمامي، وبها نظام عرض ثلاثي الأبعاد على الزجاج الأمامي، وبها عجلة قيادة جديده تضم وحدات تحكم تعمل باللمس ومبدلات خلفية لناقل الحركة.

بي إم دبليو  M350 xDrive

وتم إعادة تصميم لوحة القيادة في بي إم دبليو  M350 xDrive  باستخدام خامات وأقمشة وإضاءة جديدة، وبها مقاعد جديدة، وبها مقاعد متعددة الوظائف .

محرك بي إم دبليو  M350 xDrive

بي إم دبليو  M350 xDrive

تحصل سيارة بي إم دبليو  M350 xDrive علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي تيربو، بجانب نظام هجين خفيف 48 فولت، وتنتج قوة 437 حصان، وبها عزم دوران 580 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعه خلال 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 209 كم/ساعة .

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