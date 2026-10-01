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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين يتابع اللمسات الأخيرة للمبنى الجديد تمهيدا لافتتاحه

نقيب المحامين
نقيب المحامين

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للمبنى الجديد لنقابة المحامين، لمتابعة المراحل النهائية للمشروع وبحث اللمسات الأخيرة تمهيدًا لاستلام المبنى وتأثيثه وافتتاحه لاستقبال المحامين.

وتناول الاجتماع المراحل النهائية لأعمال تنفيذ وتجهيز المبنى، وموقف الأعمال المطلوب الانتهاء منها قبل الاستلام، إلى جانب بحث الترتيبات الخاصة بأعمال الفرش والتأثيث والتجهيز، تمهيدًا لبدء تشغيل المبنى وتقديم الخدمات للسادة المحامين.

وأكد الدكتور عبدالحليم علام حرصه على بذل أقصى جهد لاستكمال المراحل النهائية للمبنى الجديد، والانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للمواصفات، بما يضمن خروج المشروع بالصورة التي تليق بنقابة المحامين وأعضاء جمعيتها العمومية.

ووجّه نقيب المحامين بتشكيل لجنة استشارية من نقابة المهندسين، للإشراف على أعمال استلام المبنى الجديد ومراجعة الأعمال المنفذة، إلى جانب الإشراف على أعمال الفرش والتأثيث، بما يضمن جودة التنفيذ والتجهيز قبل افتتاح المبنى واستقبال المحامين.

وفي ختام الاجتماع، أجرى الدكتور عبدالحليم علام جولة تفقدية داخل المبنى الجديد لنقابة المحامين، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على الموقف التنفيذي للمراحل النهائية، والتأكد من جاهزية مختلف مكونات المبنى.

اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام نقيب المحامين المراحل النهائية مبنى المحامين

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