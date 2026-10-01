الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بين باكستان وأفغانستان

أكدت منظمة الأمم المتحدة في أفغانستان أن 10 مدنيين على الأقل قُتلوا، معظمهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة 9 أشخاص أُصيبوا جراء غارات جوية نفذت في محافظتي كونر وهلمند في أفغانستان في وقت سابق من اليوم.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها : يستمر المدنيون في التأثر بالمواجهات العابرة للحدود.

كما جددت الأمم المتحدة في أفغانستان (UNAMA) دعوتها إلى خفض التصعيد، والحوار، واحترام القانون الدولي، ومنع المزيد من الضرر للمدنيين.

وشنت القوات المسلحة الباكستانية غارات جوية جديدة على أهداف في أفغانستان، حيث أسفرت عن تدمير "قاعدتين للإرهابيين" ومقتل 22 منهم.

وفي تصريحات سابقة؛ أعلن المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، عبر منصة «إكس»، أن غارات جوية باكستانية استهدفت ولايتي كونار وهلمند، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 11 آخرين، فضلاً عن تدمير ثلاثة منازل.