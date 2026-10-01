باكستان تعلن تدمير قاعدتين للإرهابيين في أفغانستان وتقتل 22 منهم

شنت القوات المسلحة الباكستانية غارات جوية جديدة على أهداف في أفغانستان، حيث أسفرت عن تدمير "قاعدتين للإرهابيين" ومقتل 22 منهم.

وفي تصريحات سابقة؛ أعلن المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، عبر منصة «إكس»، أن غارات جوية باكستانية استهدفت ولايتي كونار وهلمند، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 11 آخرين، فضلاً عن تدمير ثلاثة منازل.

وأدانت حكومة طالبان الغارات بشدة، إذ قال مجاهد: «نندد بهذا العمل ونعتبره عدواناً وجريمة تنتهك جميع المبادئ المتعارف عليها»، في حين لم يصدر أي رد فوري من الجيش الباكستاني على طلبات التعليق.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توتراً متصاعداً بسبب ملف التشدد المسلح؛ إذ تتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات عبر الحدود، وهو ما تنفيه حكومة طالبان جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن هذه الظاهرة مشكلة داخلية تخص باكستان وحدها.

وكانت البلدان قد تحولتا من حليفتين إلى خصمين في ظل تراكم الاتهامات المتبادلة المرتبطة بالجماعات المسلحة العابرة للحدود.