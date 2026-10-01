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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتدوا ملابس مناسبة ليلا.. انخفاض جديد بـ «الحرارة» وسقوط أمطار متفرقة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية اليوم الخميس، مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة التي تكون في أغلب المحافظات حول معدلاتها الطبيعية أو أقل منها خلال هذا الوقت من العام.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستسجل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.

امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وقالت غانم : "إن البلاد لاتزال تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد بشكل كبير على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي انخفاض قيم درجات الحرارة..موضحة أن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأفادت بأن هذه العوامل ستساعد على استمرار الأجواء الخريفية والاعتدال في درجات الحرارة مقارنة بالفترات الماضية حيث ستتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية بينما ستتراوح في محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية.

ووصفت حالة الطقس اليوم بأنها سيكون خلال الصباح الباكر خريفيا معتدلا في أغلب محافظات الجمهورية مع انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى ، إلا أنه مع تقدم ساعات النهار ستميل الأجواء إلى الحرارة في محافظات السواحل الشمالية فيما ستكون حارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد بينما ستسود أجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار ولا سيما فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم، وأنها ستتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30%، على الأماكن المتفرقة من السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، مع احتمالية أن تكون غزيرة في بعض المناطق المحدودة بنسبة حدوث 10%.

وقالت : إن هناك أيضا فرصا ضعيفة لسقوط خفيفة على المناطق الداخلية من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من وسط سيناء..مشيرة إلى أن طقس الغد سيشهد أيضا نشاطا للرياح حيث ستتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من سيناء ومحافظات الصعيد ؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء.

وأكدت استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة .. موضحة أن متوسط درجات الحرارة خلال الفترة القادمة سيتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية ، وأنه مع منتصف الأسبوع المقبل ستشهد البلاد مزيدا من الانخفاض في قيم درجات الحرارة سواء خلال فترات النهار أو الليل.

ونصحت المواطنين بضرورة اختيار الملابس المناسبة عند الخروج خلال فترات الليل أو الصباح الباكر ، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.. موضحة أن الإحساس ببعض البرودة الخفيفة سيكون موجودا.

وشددت على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية نظرا لاستمرار فرص الأمطار خلال الفترات المقبلة .. موضحة أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أيام في الأماكن الساحلية مع اختلاف شدتها من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

وقالت غانم : "إن المتابعة اليومية للنشرات الجوية مهم للغاية ، خاصة أننا في فصل الخريف المعروف بالتقلبات الجوية والتيارات الجوية الحادة والسريعة"..مشددة على ضرورة الانتباه إلى فروق درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس أجواء شديدة الحرارة

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