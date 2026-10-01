مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة اتهام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بابتزاز عدد من الفتيات وتهديدهن بنشر صور خاصة بهن، وذلك عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الاستغاثة.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تشير إلى نشاطه محل الاتهام.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يتواصل مع عدد من الفتيات عبر خاصية مكالمات الفيديو، ويلتقط صورًا لهن دون علمهن، ثم يستخدمها في ابتزازهن وتهديدهن بدفع مبالغ مالية أو التشهير بهن.

وتتولى الجهات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.