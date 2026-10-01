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سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بعد تراجع سعر الذهب بقيمة 15 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع ترقب حركة أونصة الذهب عالميًا، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار بالسوق المحلية، إلى جانب حركة الدولار ومستويات العرض والطلب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6120 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، مع استقرار باقي أعيرة الذهب عند المستويات نفسها خلال التعاملات الصباحية.

ويتابع المواطنون سعر عيار 21 بصورة خاصة، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في المشغولات الذهبية، إلى جانب اعتماده كأحد المؤشرات الرئيسية لحركة أسعار الذهب في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل 6994 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 سجل 6120 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 سجل 5246 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14 سجل 4080 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب سجل 48960 جنيهًا

تراجع سابق قبل استقرار الأسعار

وجاء استقرار أسعار الذهب اليوم بعد انخفاض بقيمة 15 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الأربعاء، لتتوقف الأسعار عند مستوياتها الحالية مع بداية تعاملات الخميس.

عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر الذهب عالميًا، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

كما تلعب حركة العرض والطلب داخل السوق المصرية دورًا في تحديد مستويات الأسعار، لذلك قد تشهد أسعار الذهب تغيرات خلال اليوم مع تحرك الأسواق العالمية أو تغيرات سعر الصرف.

وتستمر المتابعة اللحظية لسعر الأونصة عالميًا، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة التي تحدد اتجاه أسعار الذهب في السوق المحلية.

هل تتغير أسعار الذهب خلال اليوم؟

يمكن أن تتحرك أسعار الذهب على مدار اليوم وفقًا للتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية وسعر الدولار وحركة التداول في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، آخر تطورات أسعار الذهب، موضحًا أن المعدن الأصفر يعد سلعة عالمية تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث الدولية والسياسية الخارجية، وهو ما يجعل أسعاره عرضة للتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا للتطورات العالمية.

وأوضح نجيب، خلال مداخلة هاتفية، أن اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية من دولة إلى أخرى يجعل حركة أسعار الذهب تختلف من سوق إلى آخر، إلا أن العامل الأساسي في تحديد الأسعار يظل مرتبطًا بحركة سعر الأوقية عالميًا.

الذهب يتأثر بالأحداث الدولية

وقال نادي نجيب إن الذهب ليس سلعة محلية فقط، وإنما سلعة عالمية تتأثر بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مختلف الأسواق الدولية.

وأوضح أن الأحداث العالمية تنعكس على حركة المعدن الأصفر، سواء من خلال ارتفاع سعر الأوقية أو تراجعه، وهو ما ينتقل بدوره إلى الأسواق المحلية، ومن بينها السوق المصرية.

وأشار إلى أن لكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية الخاصة، إلا أن أسعار الذهب داخل الأسواق تتأثر بشكل أساسي بالتغيرات التي يشهدها السعر العالمي للأوقية.

سعر الأوقية يصل إلى 4360 دولارًا

وأشار سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا إلى أن سعر أوقية الذهب وصل إلى نحو 4360 دولارًا، مؤكدًا أن هذا المستوى العالمي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

وأوضح أن حركة الأوقية العالمية تعد من أبرز العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الذهب داخل مصر، وبالتالي فإن أي تغيرات في الأسواق العالمية يمكن أن تظهر آثارها على الأسعار المحلية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة المعدن الأصفر، خاصة مع اعتبار الذهب أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.

أسعار الذهب في مصر

وكشف نادي نجيب عن مستويات أسعار الذهب في مصر وقت تصريحاته، موضحًا أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7263 جنيهًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، بلغ نحو 6355 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5447 جنيهًا.

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50840 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي أشار إليها خلال حديثه.

وتتغير أسعار الذهب بصورة مستمرة وفقًا لحركة الأوقية عالميًا وسعر الصرف وحركة السوق المحلية، ولذلك فإن الأسعار المعلنة تعبر عن وقت التصريح وقد تختلف عند تنفيذ عملية البيع أو الشراء.

هل الذهب ملاذ آمن؟

وفيما يتعلق بالاستثمار في المعدن الأصفر، أكد نادي نجيب أنه ينصح المواطنين بالاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أن الذهب معروف باعتباره أحد الملاذات الآمنة.

وأوضح أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى النظر إليه باعتباره استثمارًا يحتاج إلى فترة احتفاظ مناسبة، وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن المستثمر الذي يشتري الذهب بهدف الاستثمار عليه الاحتفاظ به لمدة تصل إلى عام ونصف، حتى يكون الاستثمار قائمًا على فترة زمنية تسمح بالتعامل مع تحركات الأسعار.

وكان نجيب قد أوضح في تصريحات أخرى أن الاستثمار في الذهب يرتبط بفكرة الاحتفاظ بالمعدن لفترة زمنية، قد تصل إلى 9 أشهر أو عام أو عام ونصف، بدلًا من شرائه بهدف البيع السريع.

لا تستثمر كل أموالك في الذهب

ووجه نادي نجيب نصيحة مهمة للمواطنين الراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر، مؤكدًا ضرورة عدم وضع جميع الأموال في الذهب.

وشدد على أهمية تقسيم الأموال وتوزيع المدخرات، بحيث لا تكون جميع السيولة المتاحة لدى الشخص مستثمرة في الذهب.

وأوضح أن الاحتفاظ بجزء من الأموال في صورة سيولة يساعد المستثمر على تلبية احتياجاته المالية، ويجنبّه الاضطرار إلى بيع الذهب بعد فترة قصيرة من شرائه إذا احتاج إلى أموال نقدية.

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