أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إتهامات رئيس الوزراء البريطاني بضلوع إيران في الهجوم على قاعدة فيرفورد عبر منصة "إكس" قائلا إن بورنهام "يُضيّع وقته في اتهامات خاطئة" (أو يطرق الباب الخطأ).



وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام قد أكد في وقت سابق بأن إيران كانت ضالعة في الحادث الذي وقع يوم الأحد في قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والذي أدى إلى اعتقال خمسة رجال للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب.

جاء ذلك خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وقال بورنهام: "هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دوراً فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة فيرفورد"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويُشار إلى أن قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي في مقاطعة جلوسترشير تُستخدم كمركز قيادة للقوات الجوية الأمريكية لإدارة العمليات انطلاقاً من أوروبا، ولشن ضربات أمريكية على مواقع الصواريخ الإيرانية.

كانت لندن قد رفضت في البداية منح الولايات المتحدة إذناً باستخدام القواعد البريطانية في حربها ضد إيران، إلا أن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر سمح بذلك لغرض "الضربات الدفاعية".

وتأتي مقابلة بورنهام مع "بي بي سي" في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقناة "فوكس نيوز" يوم الاثنين، أشار فيها إلى أن الحادث في قاعدة فيرفورد "ينطوي بوضوح على تدخل طرف أجنبي"، دون تقديم أي تفاصيل أو أدلة.

وكانت السفارة الإيرانية في لندن قد رفضت يوم الاثنين "بشكل قاطع" التكهنات التي تربط بلادها بالمؤامرة المزعومة.

يُذكر أن المشتبه بهم الخمسة المعتقلين هم مواطنون بريطانيون تتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاماً، وقد أفادت تقارير بأن أحدهم اتصل بالشرطة بنفسه؛ وقد أُطلق سراحهم جميعاً بكفالة