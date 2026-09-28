ترامب: مندهش من الإفراج بكفالة عن مشتبه به في الهجوم على قاعدة فيرفورد البريطانية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دهشته من قرار السلطات البريطانية، الإفراج بكفالة عن خمسة مشتبه بهم جرى توقيفهم على خلفية الاشتباه في التخطيط لهجوم قرب قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، المستخدمة من جانب القوات الجوية الأمريكية.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إنه «متفاجئ» من الإفراج عن المشتبه بهم، مضيفًا أن الولايات المتحدة «ما كانت لتطلق سراحهم» في مثل هذه الظروف.

وأعلنت السلطات البريطانية ، الإفراج عن الرجال الخمسة بكفالة مع استمرار التحقيقات، مؤكدة أن إطلاق سراحهم لا يعني انتهاء التحقيق، وأنهم يخضعون لشروط صارمة تتعلق بالحركة والتواصل.

ويواجه المشتبه بهم، وهم جميعًا مواطنون بريطانيون في العشرينيات من العمر ومن لندن، تحقيقات بشأن مخالفات تتعلق بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي، فيما تبحث أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية عدة مسارات للتحقيق، من بينها احتمال وجود صلة بإيران، وهو ما نفته طهران.

وكانت قاعدة فيرفورد قد شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا بعد توقيف المشتبه بهم بالقرب منها، بينما خضعت ثلاث مركبات للفحص من جانب فرق التخلص من المتفجرات.