حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي

رصدت صحيفة التليجراف البريطانية القضايا المؤثرة على حظوظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

معركة تحسم السيطرة على مجلس النواب

وتستعد الدائرة الانتخابية المحيطة لمعركة حاسمة قد تحدد الحزب المسيطر على مجلس النواب في ما تبقى من رئاسة ترامب. ويتنافس على المقعد اثنتان من المحاربات القدامى في البحرية: الجمهورية الحالية جين كيجانز، والديمقراطية السابقة إيلين لوريا التي خسرت المقعد بفارق 3 نقاط عام 2022.

وكانت كيجانز أطاحت بلوريا في 2022 بربطها بفشل إدارة جو بايدن في الانسحاب من أفغانستان، وهي عملية أثارت استياءً واسعاً بين المحاربين القدامى.

الحرب الإيرانية تفرض نفسها

لكن أجواء الإعادة هذا العام مختلفة. فعلى بعد أمتار من العرض الجوي، رفع رجل لافتات كتب عليها "لا للحرب على إيران". وأدى الصراع المستمر منذ 7 أشهر في الشرق الأوسط إلى استقطاب حاد في أوساط المحاربين القدامى.

وأظهر استطلاع لمؤسسة تولشين للأبحاث في يونيو حصول المرشحتين على 47% لكل منهما. وتراقب قيادة مجلس النواب السباق عن كثب، فعلى مدى 18 عاماً كان الفائز في هذه الدائرة يفوز بأغلبية المجلس.

استراتيجيتان متضادتان

تبدي لوريا ثقة في استغلال الإحباط من الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الغاز لقلب الموازين لصالح الديمقراطيين. في المقابل، ظلت كيجانز، حليفة ترامب وطيارة المروحيات السابقة، ثابتة على دعمها، وقالت في يونيو: "لا يمكن أن أكون أشد تأييداً للعملية التي نتخذها ضد إيران"، وصوتت 7 مرات ضد قرارات لإنهاء الحرب أو إلزام ترامب بموافقة الكونجرس.

المقاطعة بدل التصويت

بالنسبة لكونكل، الذي صوت لترامب 3 مرات، فإن القلق من الصراع سيدفعه لمقاطعة التصويت لأول مرة. وقال: "لقد طفح الكيل. سئمت من الاعتقاد بأن انتخاب الناس كفيل بتغيير الأمور. لا أعتقد أن حكومتنا تفهم عقلية النظام الإسلامي".

وتزداد الحرب على إيران رفضاً شعبياً. فقد انخفض تأييد ترامب إلى 32% في استطلاع رويترز/إيبسوس في 21 سبتمبر، وهو أدنى مستوى له. كما تراجع تأييد الحرب بين الجمهوريين من 73% في مارس إلى 60% وفق استطلاع CNN/SSRS في 23 سبتمبر.

وأثارت الحرب إحباطاً داخل البحرية، حيث دق بحارة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ناقوس الخطر بعد قضاء 300 يوم متواصل في مهام قتالية وحصار، وحاول 8 من الطاقم الانتحار وفق إحصائيات البحرية التي حصلت عليها CNN.

جمهوريون ينأون بأنفسهم عن ترامب

وبدأ مرشحون جمهوريون في ولايات متأرجحة ينأون بأنفسهم عن ترامب. فتراجع مرشحا مجلس الشيوخ في ميشيغان وأيوا، مايك روجرز وآشلي هينسون، عن دعمهما للحرب. وقال روجرز في 21 سبتمبر: "يجب إنهاء الحرب مع إيران وبسرعة.. عندما تنتهي ستنخفض أسعار الطاقة"، وكتبت هينسون: "يجب إنهاء الحرب بنجاح وفوراً".

داخل الفيلق الأمريكي: الصمت سياسة

في مقر الفيلق الأمريكي 327 بنورفولك، يلتزم الرواد الصمت. يقول ديريك جونسون، 56 عاماً، قائد الحانة: "لا نتدخل في السياسة". لكنه في غرفة جانبية يعبر عن إحباطه. الجندي البحري المخضرم الذي شارك في درع وعاصفة الصحراء وحتى في مضيق هرمز يقول: "عندما تترشح تعد بعدم جرنا إلى حروب.. وأشعر أن هذا لم يحدث".

لكنه يشك في تحول سياسي جذري: "إذا كنت جمهورياً ستصوت للجمهوريين دائماً. قد يمتنع الناس عن التصويت ببساطة".

انقسام الولاءات

كيث شانيسي، 61 عاماً، من مؤيدي ترامب، يرى أن الديمقراطيين يستغلون الملف. ويقول: "كان ينبغي إنهاء الحرب منذ زمن، وأعتقد أن ترامب وصل لمرحلة قال فيها كفى".

فيما توقف ديفيد تويتي، 40 عاماً، عن الاهتمام بالسياسة بسبب صعوبة حصول والده المقعد بعد خدمته في البحرية على المزايا.

الاقتصاد والمحاربون بدل إيران

في تجمع انتخابي بمطعم فلبيني في فيرجينيا بيتش، لم تذكر كيجانز ترامب ولا إيران، وركزت على مزايا المحاربين القدامى والضرائب، متهمة الديمقراطيين بالاتجاه لليسار المتطرف وتقليص ميزانية الجيش والشرطة.

وذهب توم إيمر، رئيس الأغلبية الجمهورية الذي انضم إليها، لأبعد من ذلك متهماً بعض الديمقراطيين بأنهم يعتقدون أن "هذا البلد يستحق أحداث 11 سبتمبر"، وسط استهجان الحضور.

وقال بروس جونسون، 74 عاماً، قائد بحري متقاعد: "أنا ضد امتلاك إيران سلاحاً نووياً.. الشعب الإيراني بكل التعاطف.. يجب وضع حد لهذا".

معركة الجوائز في معرض المقاطعة

وعلى بعد 40 ميلاً في معرض مقاطعة جزيرة وايت، نُصب كشكا "صوتوا لجين" و"صوتوا للوريا" متجاورين. ويقول روبرت ليجون، 73 عاماً، شرطي أمن سابق يدير جناح الديمقراطيين: "الحرب في إيران مقززة.. حرب أشعلها ترامب بلا سبب. إنه دجال كاذب".

ويضيف بيل روبنسون، 67 عاماً، مظلي سابق يدير خيمة لوريا: "ستشهدون أداءً ضعيفاً للناخبين. تحولت مقاطعتنا من الأحمر الداكن إلى الوردي، وأعتقد أنها ستصبح أرجوانية هذا العام".

اتهامات متبادلة بالفساد

وتشير المنافسة إلى عدم ودية. واتهمت كيجانز منافستها بتحقيق 21 مليون دولار من تداول الأسهم بمعلومات داخلية.

ورد فريق لوريا: "لا تستطيع كيجانز الاعتماد على سجلها الحافل بالمزيد من الحروب والفساد وارتفاع الأسعار، لذلك تكذب. لو كانت تهتم بمجتمعنا لتوقفت عن التصويت لترامب 100% من الوقت وبدأت بانتقاده لكسبه ملياري دولار وتداوله أكثر من 27 ألف سهم بينما يدفع سكان فرجينيا أكثر".

ورد فريق كيجانز: "قالت لوريا إن حظر تداول الأسهم هراء، وهي تكذب الآن للتغطية على مقدار الأموال التي جنتها".