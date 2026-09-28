سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة

أعلن السفير العراقي لدى إيران ياسر عبد الزهراء، أن مطار النجف الأشرف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة، بعد أيام من إغلاقه بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.

لا قرار حكومي بالإيقاف

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن السفير قوله، إن "الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي تبذل جهوداً متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين الجارين".

وأوضح أن "الحكومة لم تصدر أي قرار بإيقاف الرحلات مع إيران، وإنما امتنعت شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية"، مؤكداً أن مطار النجف سيعود للعمل خلال يوم واحد.

إغلاق مفاجئ منذ الجمعة

وكانت إدارة مطار النجف أصدرت بياناً الجمعة أعلنت فيه "إيقاف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتباراً من الساعة 02:00 من يوم الجمعة الموافق 2026/9/25 وحتى إشعار آخر".

حظر إماراتي متزامن

وجاء الإغلاق بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الخميس، تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة بموجب الحظر الأمريكي المفروض على تلك الشركات.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه تم "تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة اعتباراً من الخميس الموافق 24 سبتمبر وحتى إشعار آخر".