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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

البيض
البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مفاجئا بالأسواق ، وذلك عقب انخفاضات عديدة استمرت لشهور، إلا أنها عادت لترتفع مرة أخري، ووصل سعر الكرتونة بالأسواق إلى 125 جنيها، بعدما كانت منذ أسابيع قليلة تتراوح بين 80 و90 جنيه. 

أسعار كرتونة البيض 

ووصلت سعر كرتونة البيض إلي 105 جنيهات بالمزرعة وهذا لم يحدث من شهور ويرجع ذلك إلي زيادة  القوة الشرائية بالتزامن مع العام الدراسي  

أسعار كرتونة البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جنيهات جملة لتصل للمستهلك بسعر 125جنيه، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 120جنيهًا

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 140 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وفى هذا الصدد كشف ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن أسباب ارتفاع أسعار كرتونة البيض

 خلال الأيام الأخيرة ، قائلا إن تحرك أسعار خامات الأعلاف تضغط على المربيين سواء فى أسعار الدواجن أو البيض وبالتالى تحركت بالفعل وارتفعت ليصل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 68 جنيها، كما وصلت سعر كرتونة البيض لـ 115 جنيها .

وأشار “الزينى” لـ “صدى البلد” ، إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار كرتونة البيض إلا أنها مازالت دون التكلفة الفعلية ، ومازال المربي يخسر ، وتلك الخسارة واقعة عليه منذ شهور .

وأضاف “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” أن  أسعار بيض المائدة شهدت تحركًا صعوديًا طفيفًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وزيادة معدلات الطلب والاستهلاك داخل الأسواق

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