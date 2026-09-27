قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم من موريشيوس لمباراة مصر و جنوب السودان
أبو بكر الجندي يكشف مفاجأة: منظومة التعبئة المدنية ظلت جاهزة 38 عامًا وظهرت كفاءتها في 2011
قدمها سعد.. أحمد موسى: ياريت إيني الإيطالية تشتري حصة بي بي بمصر.. وإنرجيان عليها علامات استفهام
تأجيل محاكمة 168 متهما في خلية التجمع الإرهابية لـ 11 أكتوبر
إعلان حرب أم تعبئة عامة.. خبير يكشف تفاصيل تفويض الرئيس السيسي وزير الدفاع ببعض اختصاصاته
«9 آلاف جنيه لا تكفي».. برلماني يطالب بزيادة رواتب المعلمين
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب غرب غزة
التحقيق في سقوط طالبة من الخامس بعد التشاجر مع والدتها حول الطعام بالهرم
إنفجار مدمر يقتـ..ل 4 أمريكيين في اليونان
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصحفية القومية وتعزيز استدامتها
التعليم العالي: فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية
على خطى بريطانيا وفرنسا| هولندا تحظر واردات المستوطنات.. وتفتيش مسافرين إسرائيليين بالمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلان حرب أم تعبئة عامة.. خبير يكشف تفاصيل تفويض الرئيس السيسي وزير الدفاع ببعض اختصاصاته

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري
محمد البدوي

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعبئة العامة، تساؤلات حول دلالات القرار وما إذا كان مرتبطًا بالاستعداد للحرب أو إعلان التعبئة العامة في البلاد.

منظومة القوات المسلحة

وفي هذا السياق، كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، تفاصيل القرار، موضحًا أن المقصود بالتعبئة العامة هو قوات الاحتياط، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة القوات المسلحة في مختلف دول العالم.

وقال الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن كل جيش في العالم لديه منظومة للتعبئة تضم قوات الاحتياط، ويتم تحديد حجمها وفقًا لعدد السكان وطبيعة المخاطر المحيطة بالدولة والمخاطر المحتملة.

هل التفويض يعني إعلان الحرب؟

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ، أن قرار تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية الخاصة بالتعبئة العامة، لا يعني إعلان الحرب أو الدخول في حالة تعبئة عامة.

وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ في الدولة له إجراءات واختصاصات محددة، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بالضرورة بقرار التفويض محل الحديث.

وشدد الغباري على أن هذا الإجراء يُعد دوريًا وروتينيًا، ويتم مع تولي كل وزير دفاع جديد، وبالتالي لا ينبغي تفسيره باعتباره مؤشرًا على اندلاع حرب أو استعداد لإعلان التعبئة العامة في الدولة.

وأكد أن وجود منظومة للتعبئة وقوات الاحتياط يُعد أمرًا طبيعيًا في الجيوش، وأن القرار المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات لا يعني بمفرده اتخاذ قرار بإعلان التعبئة العامة.

اللواء محمد الغباري القوات المسلحة منظومة القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

سعد لمجرد

زوجته حامل فى توأم ووالده يستغيث.. كواليس القبض على سعد لمجرد فى فرنسا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 78 متهما بخلية التجمع الإرهابية لـ 24 نوفمبر

ارشيفية

التحقيق في الاستيلاء على مليون و175 ألف جنيه من مواطن بسبب قطعة أرض بالدقي

ارشيفيه

خلال مشادة.. إصابة طالب بعد التعدي عليه بـ"مطواه" داخل إحدى مدارس الدقهلية

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: الصناعة والابتكار.. المعادلة الذهبية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مباراة سياسية فى واشنطن

المزيد