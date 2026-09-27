بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو متداول من حفل زفاف في محافظة مطروح، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلال الحفل الإعلان عن هدايا فاخرة للعريس.



بورش ولامبورجيني ضمن الهدايا المعلنة

وظهر مقدم الحفل وهو يعلن عن تقديم سيارتين من طرازي بورش ولامبورجيني، وسط أجواء احتفالية وتفاعل لافت من الحاضرين مع الإعلان.

الفيديو ينتشر على منصات التواصل

انتشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليثير حالة من التفاعل بين المتابعين، خاصة مع قيمة السيارات الفارهة التي ظهرت في أجواء الحفل.



انتقادات بسبب استعراض الهدايا



وانقسمت تعليقات المتابعين بين من انتقدوا ما اعتبروه مبالغة في استعراض الهدايا خلال حفل الزفاف، وبين آخرين رأوا أن الأمر يأتي ضمن مظاهر الكرم والاحتفاء بالعروسين.



عادات مرتبطة بحفلات الزفاف في مطروح



وأشار بعض المتابعين إلى أن مثل هذه المظاهر ترتبط بعادات وتقاليد متداولة لدى بعض العائلات والقبائل في محافظة مطروح، باعتبارها أحد أشكال الاحتفال بالعروسين