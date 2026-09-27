فرصة أخيرة لطلاب الثانوية والدبلومات.. بدء التقديم التكميلي بالأماكن الشاغرة بالجامعات التكنولوجية الاثنين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية، للاستفادة من المقاعد الدراسية الشاغرة في عدد من الجامعات التكنولوجية، وفقًا للقواعد والضوابط المقررة.

ويُتاح التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، ولمدة 5 أيام، حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المباشر للجامعات التكنولوجية:



https://tansik.it-department.cloud/tansik-cd7334e90d0225bc



ويستهدف التنسيق الإلكتروني المباشر استكمال أعمال التنسيق الحكومي، وإتاحة فرص إضافية للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للطلاب الذين لم تتوافر لهم فرصة الالتحاق من خلال مراحل التنسيق الحكومي، وفقًا للمقاعد الدراسية الشاغرة والقواعد المحددة للقبول.



ويشمل التقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات التالية:



- الثانوية العامة شعبة العلوم وشعبة الرياضيات.

- الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات و5 سنوات.

- دبلومات السياحة والفنادق نظام 3 سنوات و5 سنوات.

- الدبلومات التجارية نظام 3 سنوات و5 سنوات.

- الدبلومات الزراعية نظام 3 سنوات و5 سنوات.

- طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- طلاب مدارس Co-op ببرامج خاصة.

ويأتي فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الصادر في سبتمبر 2026، بشأن إتاحة القبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية في ضوء الأماكن الدراسية الشاغرة.



وتؤكد الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص، وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق مراجعة شروط وقواعد التقديم والتخصصات والأماكن المتاحة قبل تسجيل رغباتهم. See less

