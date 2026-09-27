اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

عاد مستقبل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إلى دائرة الجدل من جديد في ظل حالة الاحتقان التي شهدتها الساحة الكروية المصرية خلال الأيام الماضية على خلفية أزمة تصريحاته بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد منتخب مصر إلى جانب الجدل الذي صاحب مغادرة محمد صلاح معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وبينما تصاعدت التساؤلات حول إمكانية حدوث تغيير في الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة جاء الرد من داخل اتحاد الكرة ليحسم الموقف بشأن مستقبل حسام حسن ويضع حدًا للتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة.

هل يرحل حسام حسن عن منتخب مصر؟

وأكد مصدر داخل منتخب مصر أن حسام حسن مستمر في منصبه ولا توجد أي نية لدى اتحاد الكرة لإقالته أو إجراء تغيير في الجهاز الفني خلال الفترة الحالية مشددًا على أن ما يتردد بشأن رحيل المدير الفني لا يستند إلى قرار رسمي من اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن الاتحاد لم يصدر أي تصريحات تشير إلى وجود اتجاه للإطاحة بحسام حسن مؤكدًا أن الجهاز الفني مستمر في أداء مهمته وفق البرنامج المحدد للمنتخب خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الحديث عن رحيل المدير الفني في هذا التوقيت يأتي في إطار الشائعات والتكهنات التي انتشرت عقب عدد من الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا حول المنتخب وليس بناءً على قرار داخل اتحاد الكرة.

أزمة الشناوي تشعل الجدل حول المدير الفني

وجاءت أزمة محمد الشناوي لتكون أحد أبرز أسباب تصاعد الحديث عن مستقبل حسام حسن بعدما تحدث المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة أنجولا عن أسباب استبعاد حارس الأهلي من قائمة المنتخب في معسكر سبتمبر.

وأكد حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية موضحًا أن الحارس سبق أن انضم إلى المنتخب في فترة لم يكن خلالها في أفضل حالاته مع الأهلي قبل أن يستعيد مستواه من خلال مشاركته مع الفراعنة.

وأثارت عبارة استخدمها المدير الفني لوصف الحالة السابقة لحارس الأهلي جدلًا واسعًا بعدما قال إن الشناوي كان في فترة "منتهيًا" رغم تأكيده في الوقت نفسه على تقديره للحارس باعتباره أحد اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة وقائدًا للمنتخب.

ولم تمر التصريحات مرور الكرام داخل النادي الأهلي الذي أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله رفضه لما وصفه بـ"التصريحات غير المسؤولة" مؤكدًا تمسكه بالقيمة الفنية والأدبية للاعبيه وعلى رأسهم محمد الشناوي.

وأكد الأهلي أنه فضل عدم الرد قبل مباراة أنجولا حفاظًا على مصلحة المنتخب الوطني قبل أن يعلن موقفه عقب المباراة وهو ما زاد من حدة النقاش حول العلاقة بين الجهاز الفني للمنتخب والنادي الأهلي.

محمد صلاح يدخل دائرة الجدل

ولم تتوقف حالة الجدل عند أزمة محمد الشناوي إذ تصاعدت التساؤلات بعد مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر عقب مشاركته أمام أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن رسميًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن اتفق مع محمد صلاح قبل مباراة أنجولا على إراحته من مواجهة جنوب السودان المقرر إقامتها في جوبا بسبب إقامة اللقاء على أرضية من النجيل الصناعي "الترتان".

وشدد الاتحاد على أن قرار عدم مشاركة صلاح في المباراة جاء في إطار الحفاظ على اللاعب وليس نتيجة خلاف بين قائد المنتخب والجهاز الفني.

وشارك صلاح أساسيًا أمام أنجولا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد القاهرة.

ورغم التوضيح الرسمي فإن عدم حسم موقف صلاح من العودة للمشاركة في ودية جنوب إفريقيا أبقى باب التكهنات مفتوحًا خاصة مع تداول تقارير تشير إلى أن اللاعب لن يعود إلى معسكر المنتخب بعد مباراة جنوب السودان وبالتالي غيابه عن المباراتين.

اتحاد الكرة أمام اختبار جديد

وتأتي كل هذه التطورات في وقت يبحث فيه منتخب مصر عن بداية أفضل في تصفيات أمم إفريقيا بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام أنجولا في افتتاح مشواره بالتصفيات.

ويستعد الفراعنة لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية قبل العودة إلى القاهرة لمواجهة جنوب إفريقيا وديًا يوم 4 أكتوبر المقبل ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات القادمة.

وفي ظل هذه الأجواء أصبح مستقبل حسام حسن أحد الملفات التي تحظى باهتمام كبير خاصة مع تصاعد الحديث عن علاقته بعدد من نجوم المنتخب والأندية وعلى رأسهم محمد الشناوي ومحمد صلاح.

لكن وفقًا للموقف المعلن من داخل اتحاد الكرة فإن هذه الأزمات لم تتحول إلى قرار بإجراء تغيير في الجهاز الفني ولا توجد حاليًا مؤشرات رسمية على رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر.

وبذلك تبدو الرسالة الصادرة من اتحاد الكرة واضحة في الوقت الحالي: حسام حسن مستمر والجهاز الفني باقٍ في مهمته وما يتردد عن رحيله لا يعكس قرارًا رسميًا داخل الاتحاد.