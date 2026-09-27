قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة مصراتة في ليبيا
شكاوى من كثرة التقييمات بـ ابتدائي..أولياء أمور مصر: التطوير لا يعني التصعيب
«الالتفاف تحوّل لانقسام» .. «حتحوت» يكشف أسباب استياء اتحاد الكرة من تصريحات حسام حسن
رحل جون إدوارد وبقيت الأسئلة.. ماذا يحدث في كواليس الـ18 قضية بالزمالك؟
بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها
جمال عبد الحميد: تصريح حسام حسن أدانه.. إزاي ياخد لاعب «منتهي» ويسيب واحد جاهز
طقس اليوم.. أجواء حارة وأمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
حتحوت : مباراة جنوب السودان ستؤثر على مشوار حسام حسن .. واتحاد الكرة لا يفكر في رحيله
موعد سفر المنتخب إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
كواليس بيان الأهلي لدعم محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن ووصفه بـ «المنتهي»
سهام صالح: ما يحدث مع حسام حسن في المنتخب «عين» كلنا عارفينها
إعلامية: الزمالك مش محتاج يدخل خناقة عشان يدافع عن لاعيبته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيس يحذر منتخب مصر من مشاركة محمد عبد المنعم أمام جنوب السودان.. لهذا السبب

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نادي نيس الفرنسي أرسل تقريرًا طبيًا إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد عبد المنعم، مدافع الفراعنة.

وأوضح أحمد عبد الباسط أن التقرير تضمن مطالبة الجهاز الفني بعدم مشاركة محمد عبد المنعم في مباراة جنوب السودان، بسبب إقامة اللقاء على أرضية من «الترتان»، مشيرًا إلى أن النادي الفرنسي يرى خطورة على اللاعب، خاصة مع عودته من عملية الرباط الصليبي منذ فترة قريبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما تعادل الفراعنة سلبيًا مع أنجولا، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت»، الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

1. مالاوي – 3 نقاط


2. مصر – نقطة واحدة


3. أنجولا – نقطة واحدة


4. جنوب السودان – دون نقاط

نادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم مباراة جنوب السودان منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2027 مباراة مصر وجنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

ترشيحاتنا

وظائف التضامن الاجتماعي 2026.. الشروط والأوراق وموعد التقديم

وظائف التضامن الاجتماعي 2026 .. الشروط والأوراق وموعد التقديم

أسعار اشتراكات BRT للطلاب 2026.. تعرف على قيمة كل محطة

أسعار اشتراكات BRT للطلاب 2026 .. تعرف على قيمة كل محطة

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد