نيس يحذر منتخب مصر من مشاركة محمد عبد المنعم أمام جنوب السودان.. لهذا السبب

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نادي نيس الفرنسي أرسل تقريرًا طبيًا إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد عبد المنعم، مدافع الفراعنة.

وأوضح أحمد عبد الباسط أن التقرير تضمن مطالبة الجهاز الفني بعدم مشاركة محمد عبد المنعم في مباراة جنوب السودان، بسبب إقامة اللقاء على أرضية من «الترتان»، مشيرًا إلى أن النادي الفرنسي يرى خطورة على اللاعب، خاصة مع عودته من عملية الرباط الصليبي منذ فترة قريبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما تعادل الفراعنة سلبيًا مع أنجولا، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت»، الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

1. مالاوي – 3 نقاط



2. مصر – نقطة واحدة



3. أنجولا – نقطة واحدة



4. جنوب السودان – دون نقاط