محمد عبد المنعم يقود نيس لتحقيق فوزه الأول بالدوري الفرنسي على ليل 2-1

حقق فريق نيس فوزه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم، على حساب ضيفه ليل بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من المسابقة.

الدولي المصري محمد عبد المنعم شارك في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، وأكمل اللقاء حتى نهايته، وقدم أداء مميزا، وساهم بقوة في الانتصار الأول للفريق هذا الموسم.

سجل ثنائية نيس، ناثان نجوي لاعب فريق ليل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22، ومحمد عمورة في الدقيقة 67، فيما أحرز هدف ليل الوحيد لاعبه أياسي أويدا في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد نيس إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول الدوري، فيما توقف رصيد ليل عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وكان بإمكان ليل تصدر جدول ترتيب المسابقة، في حال نجح في تحقيق الفوز اليوم على نيس.