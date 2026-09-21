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الطقس اليوم الاثنين.. شبورة وأمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة مفاجأة

الطقس غدًا الاثنين
الطقس غدًا الاثنين
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن حالة الطقس حيث تشهد البلاد اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، أجواءً حارة ورطبة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم تتسم بظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع امتدادها أحيانًا إلى بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

الأرصاد وحالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

تختلف درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الجمهورية، مع استمرار الأجواء الأكثر حرارة على جنوب الصعيد، وجاءت التوقعات كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 32 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

وتشير درجات الحرارة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على الطرق

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم ظهور الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، لذلك تتطلب القيادة على الطرق التي تشهد ظهورها مزيدًا من الانتباه، خاصة خلال ساعات الصباح المبكرة.

أمطار خفيفة على السواحل وشمال الوجه البحري

وتتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وقد تمتد فرص الأمطار بصورة خفيفة إلى مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، دون أن تكون الحالة الجوية مصحوبة بأمطار واسعة النطاق وفق التوقعات الواردة.

حالة الطقس اليوم

نشاط الرياح يصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة

وتنشط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل ببعض المناطق المكشوفة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي الانتباه في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح أو انخفاضًا نسبيًا في مستوى الرؤية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ:

  • الإسكندرية.
  • بلطيم.
  • جمصة.
  • دمياط.

ويؤدي نشاط الرياح على تلك المناطق إلى اضطراب نسبي في حركة البحر وارتفاع الأمواج، التي يتراوح ارتفاعها بين 1.5 و2 متر.

سحب منخفضة وفرص أمطار ضعيفة بالقاهرة

كما تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تساعد هذه السحب على تلطيف الأجواء في بعض الفترات.

وتشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المصاحبة لتلك السحب، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% تقريبًا.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة، وهو ما قد يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة فعليًا، خصوصًا خلال ساعات النهار.

حالة الطقس أول يوم العيد

حالة الطقس خلال ساعات الليل

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال مع استمرار الرطوبة على أغلب الأنحاء، بينما قد تساعد حركة الرياح على تحسين الإحساس بالطقس في بعض المناطق المكشوفة.

وتظل متابعة حالة الطقس اليوم مهمة، خصوصًا لقائدي السيارات في الصباح بسبب الشبورة المائية، وللمواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية مع نشاط الرياح وفرص الأمطار المتقطعة.

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