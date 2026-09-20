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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفضل الله وبدعم إخواتي.. أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة والأكثر جماهيرية.. ومفيش حد بينافسني

احمد العوضي
احمد العوضي
محمد بدران

أعاد الفنان أحمد العوضي نشر تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، تحدث خلاله عن جماهيريته ونجاح أعماله، مؤكدًا أنه يحقق أعلى نسب مشاهدة ويحظى بشعبية كبيرة وقرب من الجمهور في الشارع.

وكتب أحمد العوضي تعليقًا على التصريح: «وده بفضل الله وبدعم إخواتي.. وميعادنا مع سلطان الديب نجاح باكتساح إن شاء الله».

احمد العوضي 

وكان العوضي قد قال خلال بودكاست «قصتي»: «أنا الأعلى مشاهدة ودي الحقيقة، والأكثر جماهيرية وقربًا من البسطاء في الشارع.. ومفيش حد بينافسني في الحتة دي».

ويأتي تصريح أحمد العوضي في إطار حديثه عن جماهيريته ومكانته لدى الجمهور، مع تأكيده أن هذا النجاح يعود، من وجهة نظره، إلى دعم جمهوره له، قبل خوضه منافسات موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل «سلطان الديب».

مسلسله «سلطان الديب»

كشف النجم أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة بشأن مسلسله المقبل «سلطان الديب»، والمقرر أن يخوض من خلاله منافسات موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وأنه سيكون مختلفًا عن كل الأعمال التي قدمها من قبل، سواء على مستوى الشخصية أو الأحداث.

وقال أحمد العوضي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن مسلسل «سلطان الديب» سيكون تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، موضحًا أن الجمهور على موعد مع عدد كبير من المفاجآت خلال الأحداث، وهو ما يجعله متحمسًا لتقديم العمل في موسم رمضان 2027.

وأضاف العوضي أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل تجرى خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن فريق العمل يعمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل قبل بدء التصوير.

ويأتي «سلطان الديب» ضمن الأعمال المنتظرة بقوة في موسم رمضان 2027، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أحمد العوضي، وحرصه خلال السنوات الماضية على تقديم شخصيات مختلفة تحمل طابعًا خاصًا، وهو ما جعل أعماله تحظى باهتمام الجمهور منذ الإعلان عنها.

احمد العوضي سلطان الديب رمضان 2027

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