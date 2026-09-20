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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

سامر أبو طالب
سامر أبو طالب
تقى الجيزاوي

صدرت أحدث أغنيات الفنان المصري سامر أبو طالب بعنوان "رقصوني"، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وجاءت باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي سريع، يحمل أجواء من الفرح والتفاؤل والحب.

وتدور فكرة "رقصوني" حول قصة حب تعيش أجمل مراحلها، وصولاً إلى الارتباط والفرح وسط لمّة الأحباب والعائلة، في أجواء احتفالية تنسجم مع إيقاع الأغنية السريع وروحها الإيجابية.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب الذي حمل توقيع المخرج فادي حداد، وأعاد المشاهد إلى أجواء ثمانينات القرن الماضي، حيث تبدأ قصته بمجموعة من الأصدقاء قبل أن يعودوا بحركة مفاجئة بالزمن إلى تلك الحقبة، لتبدأ معهم رحلة مختلفة في أجواء بيروت خلال الثمانينات.

وسلط الكليب الضوء على حياة هؤلاء الأصدقاء معاً في تلك الحقبة، متنقلاً بين الصداقة والحب والسهرات والمشاوير واللقاءات التي تجمعهم، إلى جانب الأزياء والستايل والتفاصيل التي ميزت تلك المرحلة، مقدماً صورة تحمل الكثير من الحنين إلى بيروت وحياتها في الثمانينات.

وتميز فيديو كليب "رقصوني" على صعيد الصورة والألوان وجودة التنفيذ، مع اهتمام واضح بالتفاصيل البصرية التي خدمت فكرة العودة بالزمن، وانسجمت مع الأجواء المرحة والإيقاعية للأغنية.

أغنية "رقصوني" من كلمات سيد حسن والحان سامر أبو طالب وتوزيع زووم، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

سامر أبو طالب رقصوني اغانى سامر أبو طالب

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