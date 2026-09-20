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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها أول إجازة رسمية مقبلة، حيث لا يحمل شهر سبتمبر الجاري أية إجازات رسمية، وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية، لذا يترقب الجميع موعد إجازة 6 أكتوبر وهل سيتم ترحيلها إلى الخميس وفقاً لنظام الإجازات في مصر أم ستكون في موعدها الأصلي؟.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

تحل ذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وهو الموعد الرسمي للمناسبة وفق أجندة العطلات.

ومن المتوقع في حال صدور قرار حكومي بترحيل الإجازة، أن يتم نقل عطلة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، وفقًا لنهج ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهو ما قد يمنح الموظفين والطلاب إجازة تمتد إلى 3 أيام متتالية.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل تمتد إلى 3 أيام؟ | المصري اليوم

إجازة مدفوعة الأجر

 

تُمنح الإجازات الرسمية للعاملين بأجر كامل وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة للعمل في مصر.

ويجوز تشغيل العامل خلال العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على المقابل المقرر قانونًا أو إجازة بديلة، وفقًا للضوابط المعمول بها.

إجازة 6 أكتوبر للقطاع الحكومي

تظل إجازة 6 أكتوبر 2026 في موعدها المقرر يوم الثلاثاء إذا لم يتم ترحيلها، وبالتالي يحصل الموظفون على إجازة يوم واحد فقط وهو يوم 6 أكتوبر، أما إذا أصدر مجلس الوزراء قراراً بترحيل الإجازة، فبالتالي يتممن القطاع الحكومي من الحصول على إجازة تمتد إلى 3 أيام، وهما الخميس والجمعة والسبت . 

هل سيتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026؟

 حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026 من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، وبالتالي، يظل الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 هو الموعد المحدد للإجازة الرسمية، وذلك لحين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن ترحيلها إلى يوم آخر، والإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

آخر عطلات 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر بين الثلاثاء والخميس وترقب لقرار مجلس الوزراء - الوطن

إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

وينطبق نفس الأمر على القطاع الخاص، حيث يحصل العاملون على إجازة يوم واحد هو الثلاثاء 6 أكتوبر إذا لم يتم ترحيل الإجازة، لكن في حال ترحيلها، سيحصل الموظفون على إجازة الخميس والجمعة، والسبت في بعض القطاعات حسب طبيعة العمل . 

هل تنتقل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

تتضمن الحسابات المتداولة إمكانية نقل عطلة عيد القوات المسلحة من الثلاثاء 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر، إلا أن تنفيذ النقل يظل مرتبطًا بصدور القرار الحكومي الرسمي.

وفي حال تقرر نقل الإجازة إلى الخميس 8 أكتوبر، فلن يتغير إجمالي عدد أيام الراحة في أكتوبر بالنسبة للعاملين بنظام الجمعة والسبت.

ويرجع ذلك إلى أن يومي الثلاثاء 6 أكتوبر والخميس 8 أكتوبر يقعان ضمن أيام العمل الأسبوعية بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين، وبالتالي فإن نقل العطلة من يوم إلى آخر لا يؤدي إلى تداخلها مع الراحة الأسبوعية.

وبذلك يظل الحساب 11 يوم راحة في أكتوبر، سواء تم تنفيذ الإجازة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أو جرى نقلها إلى الخميس 8 أكتوبر، وفق القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

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