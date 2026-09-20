مرحلة «تكسير العظام»| الأوكراني للحوار: روسيا تعتقد أنها تستطيع حسم الحرب عسكريا

قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات تدل على حدوث تقدم حقيقي في مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، رغم الآمال بأن يبدي الطرفان مزيدًا من الاستعداد للجلوس إلى طاولة التفاوض.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا لم تضع شروطًا مسبقة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأنها مستعدة للتفاوض حتى من دون التوصل إلى هدنة، إلا أن روسيا، بحسب تقديره، لا تزال تعتقد أنها قادرة على حسم المعركة عسكريًا، أو ممارسة ضغوط على الجانب الأوكراني لدفعه إلى قبول الاستسلام والتنازل عن أراضٍ، قبل الدخول في مفاوضات لبحث شروط أخرى.

وأوضح أن عنوان المرحلة الحالية، للأسف، لا يزال هو «تكسير العظام»، مشيرًا إلى أن التحذيرات التي وصلت إلى العاصمة الأوكرانية تفيد بوجود توجه روسي نحو تكثيف هجمات الصواريخ على العاصمة.

وأشار إلى أن سكان كييف اعتادوا خلال الفترة الماضية على هجمات الطائرات المسيّرة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا منها يتم إسقاطه، وأن الأضرار الناجمة عنها، حتى في حال وصول بعضها إلى أهدافه، لا تقارن بحجم الأضرار التي يمكن أن تسببها الصواريخ.