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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد تجربة 30 دقيقة.. 3 أسرار ومفاجآت في هاتف iPhone Duo لن تراها في الصور

هاتف iPhone Duo
هاتف iPhone Duo
احمد الشريف

كشف تقرير تجريبي نشره موقع Tom's Guide التقني، عن 3 تفاصيل جوهرية تبرز عند تجربة هاتف "iPhone Duo" القابل للطي على أرض الواقع ولا تظهر بوضوح في الصور الرسمية، وذلك بعد خضوع هاتف آبل الفاخر المطروح بسعر 1,999 دولاراً لجلسة اختبار حية استمرت لمدة 30 دقيقة.

توزيع الوزن وسماكة الهيكل 

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جيف بارسونز، أن هاتف iPhone Duo يقدم توازناً هندسياً دقيقاً في توزيع وزنه البالغ 254 جراماً مع سماكة تبلغ 5.2 ملم عند فتحه بالكامل؛ حيث يتفادى الهاتف الضعف الهيكلي وخفة الوزن المفرطة التي تعاني منها بعض الهواتف المنافسة القابلة للطي، ليمنح المستخدم قبضة مريحة وثابتة تشبه متانة أجهزة الآيباد اللوحية وتبعث على الطمأنينة ضد مخاطر الانثناء أو الكسر أثناء الاستخدام اليومي في القراءة ومشاهدة الوسائط.

شاشة داخلية بطبقة نانو 

أشار المصدر إلى أن الميزة البصرية الأبرز في الهاتف تتمثل في تزويد شاشته المرنة بطبقة إنهاء نانوية مطفية (Nano-texture)؛ حيث تفيد بيانات شركة آبل بأن هذه الطبقة مقاومة للخدوش وأكثر صلابة بنسبة 40% مقارنة بالهواتف المنافسة. 

وتعمل هذه المعالجة على كتم الانعكاسات الضوئية الشديدة الناتجة عن الإضاءة العلوية والمباشرة، مما يسهل قراءة النصوص والجداول الرقمية وتدوين الملاحظات بقلم "Apple Pencil" بسلاسة فائقة ودون إجهاد للعين.

حساسية اللون الداكن لبصمات الأصابع 

يبن تقرير موقع Tom's Guide أن الهاتف يتوفر بخيارين لونيين هما الأبيض النجمي (Star White) وسماء الليل (Night Sky)، مبيناً أن اللون الداكن الأخير يظهر عيباً واضحاً بجذبه الشديد لآثار وبصمات الأصابع الدهنية على غطاء زجاج "Ceramic Shield" الخلفي المصقول بمجرد لمسه، على عكس اللون الأبيض الذي يخفي تلك العلامات بفاعلية، مع الإشادة بحصول الهاتف على تصنيف الأمان "IP68" لمقاومة الماء والغبار لأول مرة في هذه الفئة.

موعد الطرح الرسمي 

ذكرت المراجعة التجريبية أن هاتف iPhone Duo، من المقرر طرحه للبيع رسمياً في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر القادم، وأنه سيعيد صياغة تجربة الأجهزة القابلة للطي بأبعاد تشبه جواز السفر وتصميم متقن للمفصلات وإغلاق محكم.

كما توقعت أن تجذب تلك السمات الواقعية قطاعاً كبيراً من المستخدمين المستعدين لتحمل كلفة اقتنائه المرتفعة بمجرد تجربة الجهاز بين أيديهم.

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