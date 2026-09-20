محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية بعدد من قرى طنطا وسمنود

اعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة، تمهيدًا لبدء إجراءات استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة، وذلك لعدد من القرى التابعة لمركز ومدينة طنطا، إلى جانب قرى وحدة أبو صير التابعة لمركز ومدينة سمنود، في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات البناء وتنظيم العمران داخل القرى.

توجيهات محافظ الغربية

وتشمل القرى التابعة لمركز ومدينة طنطا دفره، نفيا، كفر أبو داود، محلة منوف، منشية الجنيدي، بوريك الحجر، كفر العراقي، داكودة، فيشا سليم، وكفر مسعود، بالإضافة إلى قرى وحدة أبو صير بسمنود وتضم بنا ابو صير، أبو صير ،الناصريه ،حيث تتيح المخططات المحدثة تحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية بصورة واضحة، بما يدعم انتظام أعمال البناء وتنفيذ المرافق والخدمات. وسيتم إرسال مخططات باقي القرى إلى الوحدات المحلية تباعًا، وفقًا للانتهاء من نشر قرارات اعتمادها بجريدة الوقائع المصرية.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتمكينهم من استكمال إجراءات البناء بصورة قانونية ومنظمة، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء استقبال طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد محافظ الغربية على استمرار العمل في تحديث واعتماد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بمختلف قرى المحافظة، بما يحقق الانضباط العمراني، ويحافظ على الرقعة الزراعية، ويوفر إطارًا واضحًا للتوسع العمراني وتنفيذ الخدمات والمرافق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بنتائج هذه الإجراءات بصورة مباشرة داخل مركزه وقريته.