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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صاحبة ترند «عاوزة أتجوز» توضح حقيقة المنشور: «ماكنتش بدور على عريس.. كنت بطرح فكرة»

صاحبة ترند «عاوزة أتجوز»
صاحبة ترند «عاوزة أتجوز»
محمد البدوي

كشفت أسماء صالح، صاحبة المنشور الشهير «عاوزة أتجوز» الذي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حقيقة ما قصدته من وراء المنشور، مؤكدة أنها لم تكن تبحث بشكل مباشر عن عريس، وإنما أرادت التعبير عن فكرة ترى أنها تمس شريحة كبيرة من الفتيات في مصر.

المواصفات التي تتناسب معها

وقالت أسماء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إنها لا ترى أي مشكلة في أن تبحث الفتاة عن شريك حياة بالمواصفات التي تتناسب معها، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالندم تجاه المنشور، رغم ما أثاره من جدل واسع وما تبعه من تلقيها العديد من عروض الزواج.

وأوضحت أن الفكرة التي أرادت إيصالها تتعلق بنظرة بعض الرجال إلى الفتاة الناجحة، قائلة إن الفتاة التي تحظى بحضور واهتمام، وتنجح في عملها وتسعى باستمرار إلى تطوير نفسها، قد يعتقد البعض أنها تضع شروطًا صعبة للزواج أو أنها لا تفكر في الارتباط من الأساس.

وأضافت أسماء: «أنا ماكنتش بعرض نفسي للجواز، ولو كان ده هدفي كنت استغليت العروض اللي جاتلي قبل البوست أو بعده، لكن الموضوع مش كده، أنا كنت بعرض فكرة مش أكتر، والموضوع اتفهم بشكل غلط».

 البحث عن شريك حياة

وأكدت أنها حققت نجاحًا في مجال عملها، موضحة أنها تعمل لايف كوتش وباحثة في المجال النفسي، وأن الهدف الأساسي من حديثها كان تسليط الضوء على فكرة موجودة بالفعل لدى كثير من الفتيات، وليس البحث عن شريك حياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ترند عاوزة أتجوز

وأشارت صاحبة ترند «عاوزة أتجوز» إلى أن الجدل الذي صاحب المنشور جاء نتيجة تفسير البعض لكلامها باعتباره إعلانًا مباشرًا عن رغبتها في الزواج، بينما كانت رسالتها الأساسية تتعلق بفكرة اجتماعية ترى أنها تستحق النقاش.

عاوزة أتجوز شريك حياة التواصل الاجتماعي أسماء صالح

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