مصدر: لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء طفلة في الماء بالمنوفية

نفى مصدر رسمي ما تم تداوله من قبل رواد السوشيال ميديا بأن سيدة قد القت طفلتها من أعلى كوبري مبارك في بحر شبين الكوم مساء امس

وتعود تفاصيل الواقعة عندما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات عبر فيها رواد السوشيال ميديا من صدمتهم بسبب ما يتردد في الشارع المنوفي والزحام أمام كوبري مبارك، بسبب إلقاء سيدة لطفلتها من أعلى الكوبري في بحر شبين الكوم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وقاموا بعمليات بحث وتمشيط دقيق للمكان المذكور واجواره، ولم يثبت صح ما تم تداوله

وأكدت مصدر لـ " صدى البلد" انه لا صحة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء طفلة في الماء من أعلى كوبري مبارك، والبلاغ كاذب تماماً ولا أساس له من الصحة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المروجين