حاول سرقة صندوق قمامة.. القبض على لص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة سرقة أحد صناديق القمامة بالإسكندرية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 11/ الجارى حيث شرع بسرقة صندوق القمامة المثبت على أحد الأعمدة بكورنيش الإسكندرية إلا أنه لم يتمكن من السرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .