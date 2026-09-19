تحذير عاجل من «الإسكان» بشأن الإعلانات والطروحات المتداولة عبر مواقع التواصل

اهابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من إعلانات وطروحات أو معلومات أو أخبار أو بيانات غير موثقة، بشأن المشروعات والخدمات والقرارات التي تخص الوزارة والهيئات والأجهزة والجهات التابعة لها.

المصدر الرسمي للمعلومات

وأكدت الوزارة أن المصدر الرسمي للمعلومات هو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الجهة المختصة صاحبة الشأن، كلٌّ في نطاق اختصاصه، ومن خلال قنواته الرسمية المعتمدة.

وتشمل الجهات التابعة للوزارة: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها، والجهاز المركزي للتعمير وأجهزة التعمير التابعة له، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأوضح الوزارة أن تداول أي معلومات تتعلق بالمشروعات أو الخدمات، التابعة لها دون التحقق من مصدرها الرسمي وتاريخ نشرها والجهة الصادرة عنها، قد يؤدي إلى نقل معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، وقد يتسبب في إرباك المواطنين.

ودعا إلى عدم إعادة نشر تلك المعلومات قبل التأكد من صحتها من الجهة صاحبة الاختصاص، أو الرجوع مباشرة إلى الوزارة للحصول على المعلومة المعتمدة والمحدثة.

الاعلانات و الطروحات

وأكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية استمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالطروحات والإعلانات والمشروعات والخدمات في إطار من الشفافية والوضوح وسرعة الاستجابة للاستفسارات وتصحيح أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها.