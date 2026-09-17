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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (217 لسنة 2026).

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات التعامل مع الشركات، وتيسير إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي بالهيئة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن النظام الجديد يقوم على تخصيص كود مستقل للمحفظة الإلكترونية لكل شركة، على أن تُستخدم المحفظة في استقبال جميع التحويلات البنكية بنظام SWIFT الخاصة بالشركة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، أن تفعيل هذا النظام يأتي في إطار تنظيم آلية التعامل مع التحويلات المالية للشركات وضمان توجيه المبالغ المحولة إلى المسار المخصص لها، بما يقلل من احتمالات حدوث تأخير أو مشكلات عند اعتماد تلك المبالغ.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي سيكون لكل منها محفظة إلكترونية ذات كود خاص ومستقل، مؤكدًا أن شحن المحفظة يتم من خلال تحويل قيمة الـSWIFT على كود المحفظة الإلكترونية المخصص للشركة، وليس على أكواد حجز قطع الأراضي.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الهيئة تبدأ استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026، بينما حددت الهيئة يوم 31 أكتوبر 2026 كآخر موعد لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT بها، لاستخدامها في أول طرح قادم، ويمكن استخدام السويفتات المحولة بعد 31 اكتوبر 2026 في الطروحات اللاحقة. 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن رصيد المحفظة الإلكترونية سيكون متاحًا للاستخدام في الطروحات اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر 2026، وفقًا للآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد عمارة أهمية التزام جميع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي بإجراء التحويلات المصرفية بنظام SWIFT على كود المحفظة الإلكترونية الخاص بالشركة، وعدم إجراء التحويلات على أكواد حجز قطع الأراضي، وذلك تجنبًا لأي تأخير أو مشكلات في اعتماد المبالغ المحولة.

وتدعو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي إلى مراجعة أكواد المحافظ الإلكترونية الخاصة بها والالتزام بالآلية الجديدة ومواعيد الشحن والاعتماد المحددة، بما يضمن جاهزية أرصدة المحافظ للاستخدام في الطروحات اعتبارًا من طرح نوفمبر 2026.

المواعيد الرئيسية لتفعيل النظام:

- 17 سبتمبر 2026: بدء استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية.

- 31 أكتوبر 2026: آخر موعد لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT لاستخدامها في أول طرح قادم.

- طرح نوفمبر 2026: بدء إمكانية استخدام رصيد المحفظة الإلكترونية في الطروحات.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المحافظ الإلكترونية للشركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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