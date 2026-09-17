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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن لادن يعود من جديد لقيادة الإرهاب.. تحذيرات من هجمات إرهابية ضد بريطانيا

عمليات إرهابية سابقة في بريطانيا
عمليات إرهابية سابقة في بريطانيا
محمود نوفل

كشف تقرير استخباراتي جديد ومثير للدهشة أن الابن الأكبر لأسامة بن لادن قد زيف خبر وفاته عام 2019 بمساعدة تنظيم القاعدة ومافيا  أُطلق عليها لقب "عائلة سوبرانو الأفغانية".

وبيًن التقرير الإستخباراتي من أن حمزة والبالغ من العمر (37 عاماً) قد عمل -على مر السنين- على بناء شبكة سرية من القتلة في أنحاء آسيا وأفريقيا، ويخطط الآن لشن هجمات ضد الغرب.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن مقتل حمزة -الذي يُلقب بـ "أمير الإرهاب" و"وريث الإرهاب"- في غارة جوية عام 2019.

ويُشير التقرير الإستخباراتي إلى أن المملكة المتحدة تقع  وبقوة في دائرة استهداف هذه الشبكة الإرهابية، وذلك نظراً لتعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتاريخها الاستعماري في الشرق الأوسط، وعلاقاتها بإسرائيل، وروابطها التجارية مع دول الخليج.

وقال التقرير الإستخباراتي : الغرب قد يقع ضحية لهجمات توقع أعداداً كبيرة من الضحايا، أو هجمات فردية، أو عمليات اختطاف، أو جرائم قتل، أو أعمال تخريب، أو استهداف للسياسيين وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وجاء في التقرير: "تواجه المملكة المتحدة تهديداً متصاعداً؛ إذ لا يزال تنظيم القاعدة يركز تاريخياً على بريطانيا باعتبارها حليفاً عسكرياً للولايات المتحدة، سواء في ظل هذه الحكومة المتخبطة التي تغير مواقفها باستمرار أو غيرها". أفاد تقييم استخباراتي بأن حمزة (37 عاماً) قد كوّن سراً، على مر السنين، شبكة من القتلة في أنحاء آسيا وأفريقيا، وأنه يخطط لشن هجمات على الغرب.

أسامة بن لادن عائلة سوبرانو الأفغانية حمزة أسامة بن لادن دونالد ترامب

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