3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، موعد أقرب إجازة رسمية قادمة هذا العام، حيث انتهت أغلب العطلات الرسمية الطويلة ، ولم يتبق سوى إجازة 6 أكتوبر2026 وبذلك تكون انتهت الإجازات الرسمية2026 وفقاً لأجندة مجلس الوزراء.

آخر إجازة رسمية في 2026

وبعد إجازة المولد النبوى، يتبقى فى عام 2026 مناسبة رسمية واحدة يحصل العاملون خلالها على إجازات مدفوعة الأجر، وهى عيد السادس من أكتوبر، والتى توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ومن المنتظر ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

تحل ذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وهو الموعد الرسمي للمناسبة وفق أجندة العطلات.

ومن المتوقع في حال صدور قرار حكومي بترحيل الإجازة، أن يتم نقل عطلة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، وفقًا لنهج ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهو ما قد يمنح الموظفين والطلاب إجازة تمتد إلى 3 أيام متتالية.

هل تنتقل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

تتضمن الحسابات المتداولة إمكانية نقل عطلة عيد القوات المسلحة من الثلاثاء 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر، إلا أن تنفيذ النقل يظل مرتبطًا بصدور القرار الحكومي الرسمي.

وفي حال تقرر نقل الإجازة إلى الخميس 8 أكتوبر، فلن يتغير إجمالي عدد أيام الراحة في أكتوبر بالنسبة للعاملين بنظام الجمعة والسبت.

ويرجع ذلك إلى أن يومي الثلاثاء 6 أكتوبر والخميس 8 أكتوبر يقعان ضمن أيام العمل الأسبوعية بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين، وبالتالي فإن نقل العطلة من يوم إلى آخر لا يؤدي إلى تداخلها مع الراحة الأسبوعية.

وبذلك يظل الحساب 11 يوم راحة في أكتوبر، سواء تم تنفيذ الإجازة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أو جرى نقلها إلى الخميس 8 أكتوبر، وفق القرار الذي يصدر في هذا الشأن.



ترحيل الإجازات الرسمية

وقرار ترحيل الإجازات يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

لا إجازات رسمية أخرى في نوفمبر وديسمبر

توضح قائمة الإجازات المتبقية في 2026 أن عطلة عيد القوات المسلحة في أكتوبر تمثل آخر عطلة رسمية مدرجة في الأجندة الحالية للعام.

ولا تتضمن القائمة الحالية أي مناسبة رسمية أخرى تمنح عطلة عامة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وبالتالي، يعتمد العاملون خلال الشهرين الأخيرين من العام بصورة أساسية على نظام الراحة الأسبوعية المعتمد داخل جهات عملهم، ما لم يصدر قرار حكومي جديد يحدد عطلة استثنائية أو مناسبة أخرى.

ويعني ذلك أن انتهاء عطلة أكتوبر لا يتبعه في الوقت الحالي أي يوم إجازة رسمية آخر حتى نهاية ديسمبر، وفق الأجندة الرسمية الحالية.