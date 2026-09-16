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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت وغيابات بالجملة.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب مواجهة جنوب أفريقيا وديًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم يواجه جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه، قبل أن يختتم فترة التوقف الدولي بمواجهة جنوب أفريقيا وديًا يوم 4 أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى:
مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع:
محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، حسام عبدالمجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط:
مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم:
عمر مرموش، حمزة عبدالكريم.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن القائمة تشهد غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم محمود تريزيجيه وياسر إبراهيم.

وأوضح إبراهيم حسن أن مروان عطية سيغيب عن مباراة أنجولا فقط بسبب الإيقاف، بعد العقوبة التي تعرض لها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على خلفية مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، حيث كانت العقوبة إيقافه مباراتين، وغاب على إثرها عن مباراة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر غدًا بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بمواجهة أنجولا على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 25 سبتمبر الجاري، قبل السفر إلى جنوب السودان يوم 27 من الشهر نفسه، لمواجهة منتخبها يوم 29 سبتمبر في الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويعود منتخب مصر إلى القاهرة يوم 30 سبتمبر، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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