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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات

تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1
كريم عاطف

تعود تركيا إلى روزنامة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 خلال موسم 2027، بعدما أعلن منظمو البطولة والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إدراج جائزة تركيا الكبرى مجددا، بعد غياب عن البطولة منذ عام 2021.

وتتضمن روزنامة موسم 2027 إقامة 24 جائزة كبرى في 22 دولة، إلى جانب عودة البرتغال أيضا، فيما يرتفع عدد سباقات السرعة "سبرينت" من ستة سباقات في الموسم الحالي إلى عشرة خلال الموسم الجديد.

وتبدأ منافسات موسم 2027 من البحرين، حيث تستضيف حلبة البحرين الدولية التجارب التحضيرية في الفترة من 24 إلى 27 فبراير، قبل إقامة الجولة الافتتاحية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس، على أن ينتقل قطار البطولة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية لخوض سباق جدة.

بعد ذلك تنتقل البطولة إلى أستراليا واليابان والصين، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لإقامة جائزة ميامي الكبرى، ثم سباق كندا، لتنطلق بعدها المرحلة الأوروبية من الموسم عبر جائزة موناكو الكبرى.

وتشهد روزنامة البطولة كذلك عودة البرتغال من خلال حلبة بورتيماو، بعد غياب منذ 2021، بموجب اتفاق يمتد لموسمي 2027 و2028.

أما تركيا، فتستضيف حلبة إسطنبول بارك الجولة السابعة عشرة من البطولة، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2027، وكانت الحلبة قد استضافت سباقي 2020 و2021، قبل خروج تركيا من جدول البطولة.

ووفق الاتفاق الجديد، من المقرر أن يستمر سباق تركيا ضمن روزنامة فورمولا 1 لمدة خمسة مواسم، حتى عام 2031.

ويشهد موسم 2027 أيضا زيادة سباقات السرعة إلى عشرة، مع إقامة هذه المنافسات في البحرين وأستراليا واليابان وموناكو وأبو ظبي وغيرها.

وتختتم البطولة في ديسمبر بسباقات قطر وأبو ظبي، بينما تظل إقامة سباقي البحرين والسعودية في بداية الموسم مرتبطة بالتطورات الأمنية في المنطقة، مع إعداد خيارات بديلة في حال تعذر إقامة أي من الجولتين.

تركيا روزنامة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 فورمولا 1 الاتحاد الدولي للسيارات فيا جائزة تركيا الكبرى سباقات السرعة

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