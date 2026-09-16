فولفو الهجينة تقترب من الاستغناء عن البنزين لأشهر كاملة

كشفت شركة فولفو عن تحديثات جديدة لطرازي XC60 و XC90 لعام 2027، عبر إطلاق نسخ هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV) تتميز بمدى قيادة كهربائي طويل يتيح استخدامها لأسابيع دون الحاجة لتشغيل محرك البنزين.

مدى قيادة كهربائي وبطارية أضخم

تعتمد السيارات الجديدة على محرك سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تصل إلى 247 حصانًا، مقترنًا ببطارية مثبتة في أرضية السيارة بسعة 37.9 كيلوواط/ساعة.

ويحقق طراز XC60 مدى كهربائيًا يصل إلى 124 ميلًا (200 كم) وفق معيار WLTP، بينما يقطع طراز XC90 مسافة 102 ميلًا (164 كم) بالشحنة الواحدة، مما يوفر تغطية كاملة للتنقلات اليومية دون انبعاثات.

أداء رياضي وتحديثات تصميمية

تصل القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة إلى 455 حصانًا في الفئات الأعلى، مما يمنح XC60 القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وتتسارع XC90 في 5.2 ثانية.

وشملت التحديثات الخارجية لطراز XC60 إضاءة LED جديدة بتصميم "مطرقة ثور"، وتعديلات في الصدامين الأمامي والخلفي، إلى جانب شاشة داخلية مقاس 11.2 بوصة وأنظمة أمان متطورة لتفادي التصادم وتنبيه الركاب عند فتح الأبواب.

رؤية جديدة لقطاع السيارات الهجينة

ترد فولفو بهذه الطرازات على الانطباعات السائدة حول عدم جدوى السيارات الهجينة القابلة للشحن، حيث يقدم المدى الفائق للبطارية حلًا عمليًا يجمع بين القيادة الكهربائية المستدامة والمرونة الكاملة في الرحلات الطويلة، مما يشكل جسرًا رئيسيًا ونقطة تحول نحو التحول الكهربائي الكامل.