تحذير عاجل من «المجتمعات العمرانية».. إعلانات وهمية عن وحدات وفيلات في 6 أكتوبر

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لا يمت للهيئة أو جهاز المدينة بصلة، وأن ما ورد به من بيانات بشأن طرح وحدات أو فيلات للحجز غير صحيح جملةً وتفصيلاً.

وأوضحت الهيئة أن المنشور يتم تداوله من خلال صفحة غير رسمية تستخدم اسم وصفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، كما تستخدم الشعارات الرسمية للجهات الحكومية، بما من شأنه إحداث حالة من اللبس لدى المواطنين وإيهامهم بأن الإعلان صادر عن جهة رسمية.

وحذرت الهيئة المواطنين من التعامل مع مثل هذه الصفحات أو الانسياق وراء ما تتضمنه من عروض أو إعلانات أو سداد أي مبالغ مالية أو تحويل بيانات شخصية أو بنكية، مؤكدة أن أي طرح رسمي للوحدات أو الأراضي أو المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وبإجراءات وضوابط واضحة ومعلنة.

وشددت الهيئة على أن استخدام اسم وشعار الهيئة أو أحد أجهزة المدن الجديدة في الترويج لمشروعات أو وحدات عقارية دون سند رسمي يُعد أمرًا مرفوضًا، ويتم التعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وأكدت الهيئة حرصها الكامل على حماية المواطنين والمتعاملين معها من محاولات التضليل، مشيرة إلى أنها تتابع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات غير رسمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي صفحات أو جهات تنتحل صفة الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة تحري الدقة والتأكد من مصدر أي إعلان عقاري قبل اتخاذ أي إجراءات للحجز أو سداد مبالغ مالية، وعدم الاعتماد على الصفحات غير الرسمية أو الإعلانات الممولة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت الهيئة بالمواطنين الراغبين في التعرف على الطروحات والمشروعات العقارية التابعة لها الرجوع إلى المصادر الرسمية فقط، وعدم التعامل مع أي إعلان لا يحمل مصدرًا رسميًا معتمدًا.