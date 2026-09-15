شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الحجز والشروط والأسعار والمدن

يترقب آلاف المواطنين موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لمحدودي الدخل.

وتستعد الوزارة لإتاحة حجز الوحدات إلكترونيا من خلال بوابة "مسكن" اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع طرح كراسة الشروط التي تتضمن جميع تفاصيل الوحدات المطروحة، والقيم الإيجارية، وشروط التخصيص، وآليات السداد، والحدود القصوى للدخل.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 على مرحلتين، لضمان إتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات المستحقة:

المرحلة الأولى: تبدأ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم فقط.

المرحلة الثانية: تنطلق يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وتشمل جميع المواطنين المستحقين للتقديم، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.

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طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

يتم التقديم على الوحدات السكنية إلكترونيا من خلال بوابة "مسكن"، وفقا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

ويتعين على الراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة الشروط بشكل كامل قبل تسجيل الطلب، للتعرف على تفاصيل الوحدات ومساحاتها ومواقعها، والقيمة الإيجارية، ونظام السداد والتخصيص، وشروط الاستحقاق، والحد الأقصى للدخل.

تفاصيل طرح 10 آلاف وحدة سكنية

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية:

5 آلاف وحدة تم تنفيذها بالفعل في 26 مدينة جديدة، وتتراوح مساحاتها بين 57 و161 مترا مربعا.

5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها في 8 مدن جديدة، وتتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترا مربعا.

وتأتي الوحدات المطروحة ضمن مشروعي "الإسكان المميز" و"سكن مصر"، كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز والاستحقاق.

وتحدد عملية توزيع الوحدات وفقا لشرائح الدخل الإجمالي ومحل إقامة المتقدم، وتتضمن كراسة الشروط التفاصيل النهائية المتعلقة بأسعار الوحدات والقيم الإيجارية ونظم التخصيص والسداد.

قيمة إيجار شقق الإيجار التمليكي 2026

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه، وفقا لمساحة الوحدة وموقعها، كما تحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل المسموح به للتقديم وفقا للقواعد المنظمة للطرح.

ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعما لقيمة الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، وذلك على مدار مدة الإيجار.

شقق الإيجار التمليكي

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في الحصول على وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه.

سداد مصروفات تسجيل بقيمة 365 جنيها، وهي مصروفات غير قابلة للرد أو الاسترداد، من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.

ويرد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار، أو في حالة رفض الطلب، وفقا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

مدن شقق الإيجار التمليكي 2026

تتوزع وحدات الإيجار المنتهي بالتملك على نحو 26 مدينة جديدة، بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين في عدد من المناطق والمحافظات، وتشمل:

القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور، العبور الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.

ويكون التقديم وفقا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات في محافظة إقامة المواطن، يمكن التقدم بمدينة أخرى وفقا للقواعد التي تحددها كراسة الشروط.

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المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

يستعد الراغبون في الحجز لتجهيز المستندات المطلوبة للتقديم، والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

مفردات مرتب حديثة للعاملين، أو شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.

شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث.

برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).

إقرار (ضمن كراسة الشروط) بعدم حصول المتقدم على دعم سكني سابق، وفقا للقواعد المنظمة.