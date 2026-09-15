مروة أبو ليلة: عودة أسبوع الجونة للصورة ديسمبر القادم

يعود "إسبوع الجونة للصورة" بعد 4 سنوات من جديد إلي مدينة الجونة، في نسخة تنظمها فوتوبيا تجمع صناع الصورة والفنانين والمهتمين بفنون التصوير من مصر وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا والسعودية وغيرها من الدول في الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر 2026، وذلك بعد نجاح نسخته الأولى التي انطلقت في عام 2022، وتستند النسخة الجديدة إلى النجاح الذي حققته التجربة الأولى، مع استمرار الرؤية الرامية إلى خلق مساحة تجمع بين المصورين المحترفين والمواهب الصاعدة، وتوفر لهم فرصًا للتعلم وتبادل الخبرات واستعراض أعمالهم والتواصل مع العاملين في الصناعات الإبداعية.

عودة أسبوع الجونة للصورة

وقالت مروة أبو ليلة المدير التنفيذي لأسبوع الجونة للصورة : يعود أسبوع الجونة للصورة بعد أربع سنوات من انطلاق نسخته الأولى، التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 23 يوليو 2022، والتي حققت حضورًا لافتًا باعتبارها تجربة تجمع بين التعليم والإبداع والتواصل المهني، مستفيدة من طبيعة الجونة ومواقعها المتنوعة كمساحات مفتوحة للتصوير والإبداع، ومن المقرر أن يتضمن البرنامج هذا العام 35 محاضر ومتحدث و9 ورش تطبيقية بالإضافة إلي سوق متخصص في كل ما له علاقة بالتصوير، بالإضافة إلي إقامة مايقرب من 15 معرضا متنوعا مفتوحة للجمهور، ومراجعات الملفات الفنية (Portfolio Reviews)، إلى جانب تجارب وأنشطة تصويرية مختلفة تقام في أنحاء مدينة الجونة".

الصعيد سيكون له حضور كبير هذا العام

وأضافت "كما أن الصعيد سيكون له حضور كبير هذا العام، حيث سيتم إستضافة مايقرب من 15 إلي 20 مصور بشكل مجاني بالإضافة إلي حضور طلبة معهد السينما والفنون الجميلة والتطبيقية وطلبة الإعلام بشكل مجاني، مع تخفيض 50% لطلبة الجامعات الخاصة، فمن المنتظر أن تمثل النسخة الثانية فرصة جديدة للقاء المصورين وصناع الصورة وتبادل التجارب والأفكار، إلى جانب فتح مساحة للجمهور للتعرف على اتجاهات مختلفة في التصوير والفنون البصرية.

كما يعكس اختيار الجونة لاستضافة الحدث مجددًا توجهًا نحو توسيع حضور التصوير الفوتوغرافي خارج المساحات التقليدية، وتحويل المدن والمواقع السياحية إلى منصات حية للتجربة والإبداع".

وتأتي عودة «أسبوع الجونة للصورة» ضمن نشاط فوتوبيا المستمر في دعم مجتمع التصوير المصري، حيث تأسست المؤسسة عام 2012، وأصبحت واحدة من أبرز المنصات المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي في مصر، ومع اقتراب ديسمبر، يترقب مجتمع التصوير الإعلان عن تفاصيل البرنامج الكامل وأسماء المتحدثين والمدربين والمعارض المشاركة، فيما تستعد الجونة لاستقبال أسبوع جديد يحتفي بالصورة، ويعيد التأكيد على دور التصوير كأداة للإبداع والتوثيق والتواصل بين الفنانين والجمهور، فالجونة تعد موقعًا مثاليًا لاستضافة هذا النوع من الفعاليات، لما تتميز به من تنوع بصري يجمع بين العمارة والطبيعة والبحر ونمط الحياة، وهو ما يمنح المصورين فرصًا متعددة لاكتشاف مساحات جديدة للتجربة البصرية.

وكانت النسخة الأولى قد استفادت من هذا التنوع من خلال إتاحة مواقع تصوير متعددة للمشاركين، بما في ذلك إتاحة مجموعة من مواقع التصوير في الجونة للمشاركين، كما شهدت الفعاليات مشاركة مجموعة من أبرز الأسماء في مجالات التصوير الفوتوغرافي والسينما والفنون البصرية والإبداع التجاري.أ