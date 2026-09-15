قتـ..يل و8 مصابين جراء هجمات روسية استهدفت محطات وقود في كييف

أفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، بأن القوات الروسية واصلت هجماتها المكثفة مستهدفة البنية التحتية لمحطات الوقود في العاصمة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، كما طالت الهجمات قطاراً مدنياً على خط كييف - فولين قرب الحدود البولندية، بالتزامن مع ضربات صاروخية وبالمسيرات النفاثة ضربت المناطق الجنوبية الأوكرانية.

وأضاف أن الفوج الثالث الأوكراني أعلن بدء هجوم واسع شمال مقاطعة دونيتسك، أسفر عن استعادة عشرة كيلومترات مربعة وتطهير 73 متراً مربعاً، إلى جانب تحييد أكثر من 1200 مقاتل روسي وتدمير 12 مسيرة انقضاضية وعشرات المدرعات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار إلى أن البرلمان الأوكراني وافق بالإجماع على إقالة المدعي العام، بناءً على طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في إطار جهود مكافحة الفساد.