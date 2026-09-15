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التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه

قرعة حج الجمعيات
قرعة حج الجمعيات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أسعار مستويات حجم الجمعيات الأهلية .

وشهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن ، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ - 2027م،  بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثلي قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأُجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تقدم لأداء الفريضة أكثر من 66 ألف مواطن ومواطنة، تم تسجيل طلباتهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وقالت وزيرة التضامن إنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية، من إجمالي تأشيرات الحج المخصصة لموسم الحج الجديد التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن القرعة الإلكترونية أُجريت اليوم عبر بوابة الحج الموحدة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية، مشيرة إلى أن البوابة تتيح للمواطن التسجيل في جهة واحدة فقط للتقدم لأداء فريضة الحج، سواء من خلال حج الجمعيات الأهلية أو وزارة الداخلية أو شركات السياحة.

وأكدت أن القرعة تُجرى إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، وتم تحديد النسبة المخصصة لكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة منها.

وأشادت وزيرة التضامن بالمؤسسة القومية لتيسير الحج والخبرات التي بنتها على مدار سنوات طويلة من تنظيم حج الجمعيات الأهلية، مؤكدة أنها تستفيد من خبرات كل موسم وتعمل على تطوير أدائها استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت أن هذا العام شهد خطوة جديدة في مسيرة المؤسسة القومية لتيسير الحج، من خلال تنظيم أول رحلة عمرة تحت مظلتها، بما يمثل امتدادًا طبيعيًا لخبراتها المتراكمة في خدمة ضيوف الرحمن وإدارة رحلات الحج، لتبدأ بذلك صفحة جديدة من خدماتها تجمع بين الخبرة والتنظيم والرعاية، منذ بداية الرحلة وحتى العودة بسلام.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم ثلاثة برامج للحج، وفقًا للآتي:

* المستوى الأول: فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.

* المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد مسافة 750 مترًا عن الحرم المكي.

* المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد مسافة 1500 متر عن الحرم المكي.

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: 480 ألف جنيه للمستوى الأول، شاملًا الوجبات، و300 ألف جنيه للمستوى الثاني، شاملًا الوجبات، و255 ألف جنيه للمستوى الثالث، شاملًا الوجبات.

وشدد على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، على أن يتم تحديدها لاحقًا.

وأضاف الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن رحلة الحج ستشهد استمرار توفير الوعظ الديني للحجاج من جانب الوزارة، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتقديم خدمات الوعظ والإرشاد للحجاج.

وأشار إلى أنه سيتم توفير دليل للحجاج يتضمن جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج، سواء الإدارية أو الدينية.

وأوضح عبد الموجود أن إجمالي عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد تجاوز 66 ألف مواطن ومواطنة، من خلال 3524 جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرًا إلى أن نسبة الذكور بين المتقدمين بلغت 45%، مقابل 55% للسيدات، فيما تصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث أعداد المتقدمين.

وأضاف عبد الموجود أن على الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر، وذلك في أحد البنوك الحكومية: "مصر، والأهلي المصري، والقاهرة، أو من خلال البريد المصري"، على أن يستمر السداد حتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري لاستكمال الإجراءات.

وأكد أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، سيتم تصعيد أحد الحجاج البدلاء ممن تم اختيارهم في القرعة.

وزارة التضامن اسعار مستويات حجم الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية

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