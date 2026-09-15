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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: اللاعبون يعانون من الإجهاد.. ومصر بلد كبيرة ولازم كل لاعب يطمع في النجاح

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن ضغط المباريات وتلاحم المواسم يمثلان أزمة واضحة للاعبين المصريين، مشيرًا إلى أن العناصر المحلية تعاني من الإجهاد نتيجة خوض مواجهات متتالية خلال فترات زمنية قصيرة.

حسام حسن: هناك أزمة لدى اللاعبين المصريين

وقال حسام حسن، خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية اليوم: «جميع دوريات العالم تلعب كل يومين، ولكن في مصر توجد أزمة لدى اللاعبين المصريين».

وأعرب المدير الفني لمنتخب مصر عن حزنه بسبب الحالة البدنية التي يصل إليها بعض اللاعبين نتيجة ضغط المباريات، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظروف يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل مستوياتهم مع أنديتهم والمنتخب الوطني.

حسام حسن: مصر بلد كبيرة

وشدد حسام حسن على ضرورة امتلاك اللاعبين الطموح والرغبة في الوصول إلى أعلى المستويات، مؤكدًا أن تمثيل منتخب مصر يجب أن يرتبط دائمًا بالسعي نحو النجاح وتحقيق الإنجازات.

وأضاف: «مصر بلد كبيرة وكل لاعب لابد أن يكون لديه طموح من أجل النجاح، وإحنا مش بلد صغيرة».

وتأتي تصريحات المدير الفني في إطار حديثه عن أهمية بناء أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على تحمل مسؤولية ارتداء قميص المنتخب، سواء في المرحلة الحالية أو خلال السنوات المقبلة.

إشادة بمشروع الهدف ومركز المنتخبات الوطنية

وأشاد حسام حسن بمشروع الهدف ومركز المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن وجود مقر خاص للمنتخبات يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وقال إنه يشعر بالفخر لامتلاك المنتخبات مكانًا خاصًا بها بدلًا من الاعتماد بصورة مستمرة على الإقامة في الفنادق، وهو الأمر الذي كان يمثل تكلفة مالية كبيرة على خزينة اتحاد الكرة.

وأضاف: «فخور بوجود مشروع الهدف وأصبح للمنتخبات مكان خاص بهم بدلًا من الإقامة في الفنادق، ما يكلف خزينة الاتحاد من تكلفة مالية كبيرة، لذلك أنا فخور بإقامة معسكر منتخب مصر الأول داخل مركز المنتخبات الوطنية».

أحمد حسن يوجه رسالة للاعبين

وشهد الاجتماع مشاركة أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، الذي قدم فعاليات اللقاء الذي جمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية.

وحرص أحمد حسن على توجيه رسالة إلى اللاعبين، مؤكدًا أنهم يمثلون الجيل الذي سيحمل راية المنتخب الأول ويكمل مسيرة الفراعنة، مطالبًا إياهم بوضع أهداف واضحة والسعي نحو تحقيقها من أجل النجاح.

حضور منتخبات المراحل السنية

وشهد الاجتماع حضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين لمنتخبات مواليد 2007 و2009 و2010، إلى جانب منتخبات كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى مشروع المواهب.

ويأتي اللقاء ضمن تحركات اتحاد الكرة لتنظيم العمل داخل المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها، خاصة مع اقتراب عدد من الاستحقاقات والتصفيات القارية.

«جيل جديد.. حلم جديد»

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية الاتحاد المصري لكرة القدم لبناء جيل جديد من اللاعبين تحت شعار «جيل جديد.. حلم جديد»، مع وضع أسس واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع طموحات الكرة المصرية.

كما يناقش الاجتماع خطط الإعداد والبرامج الفنية للمنتخبات، واحتياجات الأجهزة المختلفة، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ويهدف اتحاد الكرة من خلال هذه الرؤية إلى مواصلة اكتشاف المواهب وتطويرها، وتجهيز عناصر جديدة تمتلك القدرة على الوصول إلى المنتخب الأول مستقبلًا، بما يسهم في تكوين قاعدة قوية للكرة المصرية وتحقيق نتائج أفضل على المستويين القاري والدولي.

حسام حسن منتخب مصر الاتحاد المصري لكرة القدم الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

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