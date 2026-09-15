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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشات سامسونج القادمة.. ذكاء في استهلاك الطاقة وسطوع فائق

شاشات سامسونج القادمة.. ذكاء في استهلاك الطاقة وسطوع فائق
شاشات سامسونج القادمة.. ذكاء في استهلاك الطاقة وسطوع فائق
لمياء الياسين

تخطط شركة سامسونج لإدخال ترقيات جوهرية على شاشات سلسلة هواتفها القادمة Galaxy S27 المتوقع إطلاقها في الربع الأول من عام 2027. ووفقًا لتقرير حديث نشره موقع ETNews، ستنال الطرازات الرائدة النصيب الأكبر من هذه التحسينات عبر تزويدها بأحدث تقنيات العرض

على الجانب الآخر من المتوقع أن يقدم جهاز M16 طفرة حقيقية في عالم الشاشات، ليضمن سطوعًا أعلى، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، ودقة ألوان فائقة، فضلًا عن عمر أطول للشاشة مقارنة بالأجيال السابقة.

يكمن السر وراء هذا الأداء يكمن في تقنية CoE (فلتر الألوان على التغليف) التي تعتمدها سامسونج؛ حيث تتخلى عن المستقطب التقليدي لتمنحك شاشة فائقة السطوع مع استهلاك ذكي وأقل للطاقة."

ميزات متقدمة لحماية خصوصية

علاوة على ذلك، سيتفرد طرازا Pro وUltra بميزات متقدمة لحماية خصوصية الشاشة؛ وهي إضافات استراتيجية تمنح الطرازات الرائدة هوية مستقلة ومظهرًا أكثر تميزًا عن بقية تشكيلة هواتف سامسونج.

لن يتخلف هاتفا Galaxy S27 وS27 Plus تمامًا و تشير التقارير إلى أنهما سينتقلان من مادة M13 المستخدمة في السنوات الأخيرة إلى شاشات M14، وهو أول تغيير في مادة تصنيع الشاشات للطرازات الأساسية منذ فترة طويلة ومن المتوقع أن تستخدم جميع الهواتف الأربعة في هذه السلسلة شاشات Samsung Display. تتراوح أحجام الشاشات، كما يُقال، من حوالي 6.27 بوصة في الطراز القياسي إلى 6.89 بوصة في طراز Ultra، بينما يقع طرازا Plus وPro بينهما.

إذا نجحت هذه الخطط، ستُحدّث سامسونج تقنية OLED في جميع هواتفها الرائدة بدلاً من حصر هذا التحديث الكبير في الطرازات الأغلى ثمناً فقط. قد يُعزز ذلك من تنافسية جميع هواتف السلسلة، مع منح طرازي Pro وUltra مزايا واضحة في جودة الشاشة وكفاءتها وميزات مثل خصوصية المشاهدة.

"لطالما تميزت سامسونج ديسبلاي بتقديم شاشات M16 فائقة السطوع في أجهزة سابقة، محققةً قفزة في كفاءة الطاقة تصل إلى 30% مقارنة بالأجيال الماضية. ومع ذلك، يترقب خبراء التقنية بكثير من الاهتمام كيف ستنعكس هذه الأرقام والتحسينات فعلياً على الأداء النهائي لسلسلة هواتف جالاكسي S27 المنتظرة."

شركة سامسونج جهاز M16 عمر أطول للشاشة تقنية OLED طراز Ultra شاشات M16

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